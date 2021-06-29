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29 июня 2021, 14:00

Более 20 звонков поступило на горячую линию КГК по теме водоснабжения в Минске

Фото из архива
Фото из архива

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 звонков поступило на горячую линию Комитета госконтроля по теме качества оказания услуг водоснабжения и водоотведения в Минске. Сообщения граждан будут учтены в ходе проводимой КГК проверки деятельности УП "Минскводоканал", передает корреспондент БЕЛТА.

С первых минут телефон начальника управления контроля за работой отраслей хозяйства главного управления контроля по городу Минску КГК Виктора Яковлева не смолкал. Причем поступали звонки как от минчан, так и от жителей столичного региона. И многие отмечали, что обращения в обслуживающие организации по проблеме плохого качества или напора воды никаких результатов не приносили.

Председатель ТС "Неманская, 3" в Минске сообщил о том, что долгое время не решается вопрос с водоснабжением дома из трех секций (9, 12 и 15 этажей). Еще с сентября 2020 года на верхние этажи (начиная с 10-го) по выходным и в вечернее время не поступает вода - не хватает напора. В последний раз собственники квартир жаловались председателю ТС 12 июня. Неоднократно обращались по этому вопросу к директору "Минскводоканала", но тот перенаправлял на производство "Минскводопровод". Начальник производства пояснял, что проводились какие-то испытания напора воды. Оказалось, что на этот адрес выезжали проверяющие, в конце концов, нашли в установке пожаротушения неправильно установленный клапан. Проблема была устранена.

В новостройке по ул. Богдановича, 132 новоселы (позвонили два жильца) отмечают химический запах и привкус воды. В районном УКСе на жалобы ответили, что с этим надо обращаться в обслуживающую организацию "Ресолюшн". Проблема, видимо, в том, что при малой заселенности дома образуется застой в трубах. Надо делать промывку. Только непонятно, почему обслуживающая организация этого не делает - это как раз в ее компетенции.

Житель дома в Серебрянке (ул. Якубова, 66, к.2) в Минске утверждает, что в последний год вода слишком испортилась: то маслянистая, то ржавая, с запахом, порой словно дистиллированная.

С апреля этого года в доме по ул. Коласа, 8 временами внезапно ослабевает напор холодной воды. Иногда пропадает полностью. Приезжала аварийная служба, но ни это, ни последующие обращения в службу 115 не помогли.

В частном секторе по ул. Алтайская в Минске давно не решается вопрос со строительством бытовой ливневой канализации. Один участок (дома №№ 41 - 81 по одной стороне улицы) между двумя благоустроенными участками остается в заброшенном состоянии: отсутствует ливневка, бордюры, дорожки. Вода заливает дворы, приходят в негодность заборы. По словам позвонившей на линию женщины, администрация Заводского района решить эту проблему не в силах. Не помогли и обращения в Мингорисполком.

В доме по ул. Олешева, 3 с самого момента заселения три года назад у людей из кранов периодически идет грязная вода. "Ванну набираешь, а она цвета слабого кофе", - охарактеризовал проблему один из обратившихся жильцов. А звонков с данного адреса было два.

Недовольна качеством воды жительница ул. Центральная в деревне Большой Тростенец Минского района. "Часто вода отсутствует вовсе, по 2-3 дня. После ремонта она отвратительного качества, ржавая, как кисель, тягучая. Чайник из-за воды пришел в негодность", - рассказала женщина. Ответ местного водоканала на просьбу взять пробы воды (еще три года назад) заявительницу не устроил. Пришлось купить фильтры, но они быстро забивались, в том числе песком, пришлось отказаться от такого варианта.

На качество воды и слабый напор в Большом Тростенце пожаловались и двое мужчин. Один из них подчеркнул, что проблема обостряется в теплое время года днем. "Плюс еще примеси песка, запах, накипь. После того, как пробили новую скважину, фильтры меняем раз в месяц. А контролер водоканала говорит, что у нас все хорошо", - добавил он. Улица Школьная во время ливней оказывается в ловушке серьезных подтоплений. Жители обращались в сельсовет и райисполком, районный ремавтодор - ответ один: нет средств. Помогают тем, что присылают мотопомпу для откачки воды.

Сразу три обращения на плохое качество и напор воды, неприятный запах поступили от жильцов домов по ул. Рождественская в агрогородке Новоселье под Минском. Причем после аварий весь населенный пункт порой на сутки остается без водоснабжения. По словам одной заявительницы, проведенный 13 апреля этого года анализ показал, что уровень содержания железа превышен в четыре раза, мутность тоже повышенная. Но водоканал только сделал скидку на воду и обещает заменить фильтры. При этом рядом строится два многоквартирных дома, то есть проблема грозит разрастись до еще больших масштабов.

"Массовых жалоб на качество воды в госконтроль обычно нет. Но в первом полугодии КГК проводит контрольно-аналитические мероприятия в отношении УП "Минскводоканал" и в целом водоснабжения и водоотведения в городе. В рамках этой проверки организована горячая линия, чтобы также изучить мнение граждан: насколько качество услуг соответствует высоким стандартам столицы. Чтобы не только документы видеть, но еще и услышать граждан. Звонков поступило много. И они касались не только Минска, но и населенных пунктов Минской области", - отметил Виктор Яковлев.

Он подчеркнул, что, независимо от места проживания заявителей, каждый звонок принят к сведению, о ситуации будут проинформированы эксплуатирующие организации, соответствующие исполкомы. А решение проблем людей будет взято на контроль КГК.

В сфере ответственности УП "Минскводоканал" находится более 3 тыс. км только питьевого водопровода. "Особое внимание госконтролеры уделяли тому, какие меры принимаются для снабжения горожан чистой водой и для перевода столицы на полное водоснабжение из подземных источников. Кроме того, требуется серьезная работа по реконструкции очистных сооружений. Они тоже стали предметом изучения в ходе проверки. Оценивали работники КГК и то, насколько экономно предприятие подходит к расходованию всех ресурсов. Ведь от себестоимости водоснабжения и водоотведения зависит доступность этих услуг для граждан и организаций", - заключил Виктор Яковлев.-0-

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