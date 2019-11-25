Более 200 нарушений природоохранного законодательства выявили в Гомельской области за неделю

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 200 нарушений природоохранного законодательства выявили в Гомельской области с 15 по 21 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

За этот период сотрудники комитета провели 125 контрольных мероприятий, ориентированных на наведение порядка на земле и благоустройство населенных пунктов. "Выявлено 212 нарушений природоохранного законодательства. К административной ответственности привлечены 23 виновных лица на общую сумму Br8,9 тыс., начато 9 административных процессов", - отмечается в сообщении.

Как уточняют в комитете, по всем фактам нарушений даны рекомендации и информационные письма по их устранению. В ряде случаев порядок был оперативно наведен. В числе положительных примеров - устранено несанкционированное размещение мусора в деревне Малиновка Лоевского района, расчищено захламление прилегающей территории к полигону твердых коммунальных отходов в Чечерском районе.

Контрольная работа продолжается в плановом порядке.-0-