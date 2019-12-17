Более 200 первичных профсоюзных организаций создано в Гомельской области в 2019 году

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 200 новых первичных профсоюзных организаций создано в Гомельской области в 2019 году. В этом плане юго-восточный регион сработал результативно и имеет одно из лидирующих положений в республике, сообщил председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов на седьмом пленуме объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель областного объединения профсоюзов уверен, что первичные организации имеют вес в коллективах. Это действенная структура по защите социально-экономических прав трудящихся. "Люди оценивают нашу работу в первую очередь по конкретным делам на конкретном предприятии. Добился председатель профкома дополнительных гарантий работникам - его авторитет. Если председатель авторитетный, значит, с его мнением будет считаться наниматель и, что очень важно, его будут уважать рядовые члены профсоюза", - рассказал он.

Профсоюзный лидер региона обратил внимание на соотношение качественной и количественной составляющих организаций. "Статистика показывает, что количество созданных профсоюзных организаций увеличивается из года в год, но есть примеры, когда в достаточно больших трудовых коллективах членами профсоюза являются единицы. Необходимо проанализировать эту ситуацию в разрезе каждой организации и принять соответствующие меры", - обозначил цели на 2020 год Алексей Неверов.

Уходящий год для профсоюзов региона отмечен многими событиями. Одно из знаковых - выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва. "Сегодня можно констатировать, что профсоюзы приняли беспрецедентно широкое участие на всех этапах избирательной кампании. Среди всех общественных объединений профессиональные союзы в лидерах по представительству в избирательных комиссиях разных уровней. Наиболее массово мы заявили о себе в качестве наблюдателей на избирательных участках. Более 2 тыс. профсоюзных активистов Гомельской области могли наблюдать за ходом выборов, давать взвешенную и объективную оценку, а также практически в режиме онлайн информировать областной штаб и национальный профцентр", - рассказал Алексей Неверов. Он поблагодарил коллег за слаженную работу и выразил надежду на такую же позицию в предстоящей электоральной кампании.

Более 150 широкомасштабных мероприятий, посвященных 115-летию профсоюзного движения Беларуси, прошло в Гомельской области. Сотни активистов награждены юбилейными медалями, отмечен вклад ветеранов и актива в историю и развитие профсоюзного движения региона. "Я признателен каждому профсоюзному лидеру за организацию мероприятий в своей отрасли, районе и трудовом коллективе", - резюмировал председатель Гомельского областного объединения профсоюзов, нацелив на плодотворную работу в будущем.-0-