Более 200 праздничных мероприятий пройдут в День Независимости в Минской области

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в День Независимости пройдут более 200 мероприятий. Откроют программу во всех районах концерты и торжественные собрания, традиционно пройдут шествия, митинги, возложения цветов, встречи с ветеранами, народные гулянья, выставки-ярмарки, спортивные и театрализованные праздники, тематические книжные выставки и кинопоказы, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Масштабный областной праздник, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, состоится в Несвиже. В 20.00 на площади у городской ратуши гостей мероприятия поприветствуют председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев, председатель Минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Запланирована концертная программа: перед зрителями выступят Президентский оркестр Беларуси и Игорь Николаев. Далее об освобождении каждого района Минской области от немецко-фашистских захватчиков расскажет 15-минутный видеофильм - организаторы подготовили уникальные кадры о мужестве и смелости белорусских солдат-героев.

Также в программе - музыкальный подарок из побратима Минской области китайского города Чунцин. Финальным аккордом праздника станет республиканская акция "Споем гимн вместе!". В завершение ночное небо Несвижа украсят огни фейерверков.-0-