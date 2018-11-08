8 ноября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Более 200 призывников из Лиды на практике ознакомились с особенностями военной службы, передает корреспондент БЕЛТА.

Проводить День призывника на базе одной из частей, дислоцированных в Лиде, давняя традиция. За неделю до начала отправки к месту службы призывники собрались в Лидском погранотряде. Некоторые из них будут направлены сюда служить, для других это своеобразная экскурсия. "У призывников есть возможность задать вопросы представителям частей, пообщаться с теми, кто проходит срочную службу. Все это позволит быстрее адаптироваться на новом месте", - отмечает военный комиссар Лидского района Виталий Докучаев. По его словам, большинство из призывников - это молодые люди в возрасте 20-22 лет с высшим или средним специальным образованием.

Военный комиссар Лидского района подполковник Виталий Докучаев

Военный комиссар Лидского района подполковник Виталий Докучаев вручает повестки на отправку

Профессия молодого человека, равно как и его физические навыки, морально-психологические качества, определяли место будущей службы. Учитывалось и желание служить в тех или иных войсках. Самыми популярными остаются силы специальных операций, воинские части военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, а также подразделения органов пограничной службы.

"Сейчас к нам приходят молодые люди, готовые к службе. Это результат в том числе работы военкоматов и обучения на базе районного центра допризывной подготовки в Лиде. На службе можно освоить новые специальности, востребованные и в гражданской жизни", - говорит заместитель начальника Лидского гарнизона, заместитель командира 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы по идеологической работе Андрей Левинский. Он отмечает, что около 70% из тех, кто прошел срочную военную службу, желают продолжить служить по контракту.

Заместитель начальника Лидского гарнизона, заместитель командира 116 Гвардейской штурмовой авиабазы, подполковник Андрей Левинский

"Кто знает, возможно, и я свяжу свою жизнь с армией, - предполагает 23-летний Вадим Снопко. - Ждал повестку после окончания университета. Важно, что учли мою гражданскую специальность - я инженер. Буду служить в части соответствующего профиля".

Призывник Вадим Снопко

"Страха или какого-то нежелания служить точно нет. Информацию об армии черпал не по слухам, - рассказывает 21-летний Леонид Сидоренко. - Друзья уже служили, каких-то негативных впечатлений у них не было. Понимаю, что просто не будет. Но это же интересно - испытать себя, увидеть, на что способен". После университета Леонид успел поработать учителем. Надеется, что умение находить общий язык с людьми пригодится на службе.

Призывник Леонид Сидоренко

По итогам мероприятия призывникам выдали повестки на отправку, с 15 ноября их ждут на местах службы.

В военном комиссариате Гродненской области уточнили, что в осенний призыв на службу будет направлено около 2 тыс. жителей региона. -0-

Фото Леонида Щеглова