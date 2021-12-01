Более 200 работ представили могилевчане на конкурс кормушек в парке Подниколье

1 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 200 работ представили могилевчане на городской конкурс кормушек, который проходит в парке Подниколье в областном центре. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник участка парка Юрий Макацария.

"Сейчас конкурс в самом разгаре. Нам уже передали около 200 различных кормушек. Все они - настоящие произведения искусства. Есть деревянные, из различных природных материалов и пластика. Некоторые из них расписные - там изображены целые живописные и тематические полотна, - рассказал Юрий Макацария. - Возраст участников не ограничен. У нас кормушки приносят как учащиеся школ, колледжей и лицеев, так и воспитанники дошкольных учреждений города. Как поделились участники конкурса, некоторые делали кормушки целыми семьями, привлекали не только родителей, но и бабушек с дедушками".

Прием конкурсных работ проходит до 11 декабря. В этот же день будут подводиться итоги творческого соревнования. Как рассказали в администрации парка, победители получат денежные призы. "Конкурс кормушек в этом году превзошел все наши ожидания. Мы обратились в Могилевский горисполком, чтобы нам помогли организовать где-нибудь выставку этих работ. Хочется, чтобы жители города тоже их увидели, оценили креативность и оригинальность", - отметил начальник участка парка.

После подведения итогов часть кормушек для птиц разместится в парке Подниколье. "Мы передадим несколько кормушек на территорию монастыря и строящейся церкви неподалеку от парка. Также хотим передать домики для птиц в Дом малютки и Дом ветеранов. Они украсят их территорию, помогут наблюдать зимой за пернатыми и обеспечат птиц кормом в холодную пору", - отметил Юрий Макацария.-0-