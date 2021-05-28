Более 200 ребят соберет областной праздник детства в Дзержинске

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной праздник, посвященный Международному дню защиты детей, соберет 1 июня в Дзержинске более 200 ребят из столичного региона, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Минского облисполкома.

На празднике в городском Доме культуры будут также чествовать 23 многодетных семьи педагогических работников.

Ребят, а также почетных гостей из областных и районных исполкомов, областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки, Белорусского детского фонда, Белорусского союза женщин ждет увлекательная программа.

На интерактивных площадках "Радужный мир детства" все желающие смогут поучавствовать в мастер-классах творческой лаборатории "Тое, што нас яднае" и творческой гостиной "Беларускія традыцыі - наш скарб" по изготовлению сувениров в различных техниках. Например, брелоков из фетра для ключей, бабочек из ткани для украшения газонов, летних цветов в технике оригами и куклы-оберега.

Ребята смогут посетить выставки рисунков "Летние мотивы" и творческих работ "Дерево семейных увлечений", "Дзержинщина любимая и удивительная", "Юный коллекционер", сделать остановку на "туристский привал" и научиться вязать туристские узлы, проверить смекалку в мини-квесте "Веселый турист".

Для любителей спорта подготовлены свои развлечения: интерактивные шашки, шахматы, гиревой спорт, веселый футбол, эстафеты на роликах, скейтбордах, самокатах, спортивные игры, перетягивание каната, настольный теннис.

О любви к природе и братьям нашим меньшим напомнит посещение площадки контактного зоопарка.

Запечатлеть мгновения праздника можно будет в разнообразных фотозонах.-0-