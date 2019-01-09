Более 200 силосных траншей построят в 2019 году в Витебской области

9 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Планы по строительству силосных и сенажных траншей на 2019 год в Витебской области должны быть выполнены в полном объеме. Об этом заявил сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на областном семинаре по вопросам животноводства, организации подготовки и проведения весенних полевых работ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего в хозяйствах региона в текущем году планируется построить более 200 силосных и сенажных траншей. Планы по строительству таких траншей должны быть выполнены в полном объеме. При этом их возведение надо начинать с весны, а готовиться к строительным работам уже сейчас. Спрос с каждого председателя райисполкома будет индивидуальный по каждому объекту", - сказал губернатор, обращаясь к активу районов.

Николай Шерстнев акцентировал внимание на серьезности данной темы и ее особой актуальности для региона. "Этот вопрос стоит на особом контроле у главы государства, Комитета государственного контроля и касается прежде всего Витебской области. Только у нас в буртах и неприспособленных условиях хранится кормов больше, чем в других регионах страны", - сказал он.

Руководитель области также отметил важность контроля за ходом строительства и своевременного ввода в эксплуатацию современных молочно-товарных комплексов, что позволит значительно повысить эффективность животноводческой отрасли.

По словам заместителя председателя Витебского облисполкома Бориса Ефремова, в 2019 году в регионе планируется достроить 9 современных молочно-товарных фермы (в том числе 4 в Оршанском районе) и еще 4 ввести в эксплуатацию пусковыми комплексами. "Ввод таких объектов существенно влияет на ситуацию в местной сельскохозяйственной отрасли: сразу же отмечается увеличение валового производства молока, его реализации, что положительно отражается и на благосостоянии людей", - добавил Борис Ефремов.-0-