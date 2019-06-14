Более 200 студенческих отрядов сформируют в Могилевской области

14 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве состоялось торжественное открытие третьего трудового семестра. В нем приняли участие первые секретари территориальных комитетов БРСМ, командиры и комиссары студенческих отрядов, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие прошло на площадке возле нового 7-го корпуса Белорусско-Российского университета не случайно. Ведь в возведении этого объекта в 2018 году помощь оказывал первый в области международный студенческий отряд. В нем работала молодежь из Могилева, Рязани и Смоленска.

"Отрадно, что студотрядовское движение в Беларуси динамично развивается, и наша молодежь не сидит дома сложа руки, а всегда активна и готова принести пользу обществу, - отметила второй секретарь обкома БРСМ Анна Дашкевич. - В нынешнем сезоне в области планируется сформировать более 200 студенческих отрядов и задействовать в них около 3 тыс. человек. Мы работаем в тесном тандеме с местными органами власти, чтобы сделать проведенное в студотряде время ярким и насыщенным".

Анна Дашкевич пожелала студентам успехов и плодотворной работы, а также вручила трудовые путевки территориальным штабам по выполнению работ на социально-значимых объектах.

Хотя только сегодня дан официальный старт третьему трудовому семестру, 17 студотрядов Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (Горки) уже завершили свою трудовую вахту, оказав помощь в проведении сельхозработ. Еще 6 сервисных отрядов приступили к работе в Минске по обслуживанию II Европейских игр. Также молодежь региона примет участие в сельхозработах в Минской, Гродненской и Витебской областях.

Областной молодежной стройкой станет возведение поликлиники в микрорайоне Казимировка, городской - строительство здесь же новой школы.

После торжественного открытия трудового семестра для командиров и комиссаров провели семинар-учебу по организации деятельности студенческих отрядов.-0-