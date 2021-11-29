Более 200 т лома черного металла изъяли правоохранители Могилевской области в этом году

29 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 200 т лома черного металла изъяли правоохранители Могилевской области за 10 месяцев текущего года. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"По информации УБЭП УВД, за 10 месяцев текущего года сотрудниками милиции изъято 202 т лома черного и 21,2 т цветного металлов на общую сумму почти Br220 тыс.", - рассказали в УВД.

На днях в Климовичах инспекторы ГАИ задержали микроавтобус Mercedes под управлением 36-летнего местного жителя, который перевозил лом и отходы черного металла общим весом 2,3 т. Поскольку сопроводительных документов на груз у него не оказалось, автомобиль был доставлен в Климовичский РОВД.

"Во время разбирательства выяснилось, что металл принадлежит 34-летней жительнице города Климовичи, являющейся заготовителем. Женщина занималась сбором металлолома без оформления соответствующих документов", - отметили правоохранители.

За нарушение порядка сбора и заготовки лома и отходов металлов составлен административный протокол. Ей грозит ответственность в виде штрафа в размере до 50 базовых величин.-0-