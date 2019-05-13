Более 200 военнослужащих торжественно проводили в запас в Гродно

13 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 200 военнослужащих сегодня проводили в запас в 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.
Проводы проходят в торжественной обстановке на плацу, участвует в них практически весь личный состав. Этот ритуал - давняя традиция бригады. Командование поблагодарило молодых людей за службу. Тем, кто отличился за это время, вручены грамоты, благодарственные письма для родителей.
"Я помню, как эти ребята принимали присягу. Тогда видел юнцов, сегодня же в строю стоят настоящие мужчины, возмужавшие, повзрослевшие. Во время службы ребята с честью выполнили поставленные перед ними задачи. Показали высокие результаты в ходе боевой подготовки, а также во время мероприятий повседневной деятельности", - отметил командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вадим Суров. Он подчеркнул, что многие из отслуживших в бригаде срочную службу молодых людей выразили желание продолжить службу уже на профессиональной основе. Рапорты о переводе на контрактную службу подали около 50 человек. Отобраны будут лишь самые достойные.
"Я тоже намерен продолжить службу, правда, в органах внутренних дел. Армия в этом плане стала подспорьем", - рассказывает 24-летний младший сержант Дмитрий Гарбузов из Гомеля. В армию он пришел после окончания университета, служил командиром танка. "У танкистов служба и сложная, и интересная. Впрочем, у меня инженерное образование, освоил технику быстро", - подчеркнул военнослужащий. Молодой человек признается, что и в бытовом плане все было на высоком уровне.
Пригласили для участия в торжественном мероприятии и родителей военнослужащих. Приятный момент с сыном Алексеем Микановичем разделила его мама Наталья Могилина. "Мой сын в армии по-настоящему возмужал и повзрослел. Конечно, первое время, как и любая мать, волновалась, переживала. Сегодня вижу, что служба пошла парню на пользу во всех отношениях", - отметила Наталья Могилина.
Подобные мероприятия, рассказал заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Анатолий Булавко, проходят и в других частях, всего в ЗОК в запас будут уволены около 1 тыс. военнослужащих. Родителей наиболее отлившихся срочников пригласят для участия в мероприятии с командованием ЗОК. Подобные встречи, как ожидается, станут еще одной доброй традицией.
Сейчас в войсках началась подготовка к приему нового пополнения. Новобранцы начнут прибывать в части уже с 15 мая.-0-
Фото Леонида Щеглова
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