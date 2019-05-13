Более 200 военнослужащих торжественно проводили в запас в Гродно

13 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 200 военнослужащих сегодня проводили в запас в 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Младший сержант Дмитрий Гарбузов из Гомеля

Проводы проходят в торжественной обстановке на плацу, участвует в них практически весь личный состав. Этот ритуал - давняя традиция бригады. Командование поблагодарило молодых людей за службу. Тем, кто отличился за это время, вручены грамоты, благодарственные письма для родителей.

Командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вадим Суров

Заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Анатолий Булавко

"Я помню, как эти ребята принимали присягу. Тогда видел юнцов, сегодня же в строю стоят настоящие мужчины, возмужавшие, повзрослевшие. Во время службы ребята с честью выполнили поставленные перед ними задачи. Показали высокие результаты в ходе боевой подготовки, а также во время мероприятий повседневной деятельности", - отметил командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вадим Суров. Он подчеркнул, что многие из отслуживших в бригаде срочную службу молодых людей выразили желание продолжить службу уже на профессиональной основе. Рапорты о переводе на контрактную службу подали около 50 человек. Отобраны будут лишь самые достойные.

Командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вадим Суров вручает грамоты отличившимся за время службы военнослужащим

"Я тоже намерен продолжить службу, правда, в органах внутренних дел. Армия в этом плане стала подспорьем", - рассказывает 24-летний младший сержант Дмитрий Гарбузов из Гомеля. В армию он пришел после окончания университета, служил командиром танка. "У танкистов служба и сложная, и интересная. Впрочем, у меня инженерное образование, освоил технику быстро", - подчеркнул военнослужащий. Молодой человек признается, что и в бытовом плане все было на высоком уровне.

Пригласили для участия в торжественном мероприятии и родителей военнослужащих. Приятный момент с сыном Алексеем Микановичем разделила его мама Наталья Могилина. "Мой сын в армии по-настоящему возмужал и повзрослел. Конечно, первое время, как и любая мать, волновалась, переживала. Сегодня вижу, что служба пошла парню на пользу во всех отношениях", - отметила Наталья Могилина.

Подобные мероприятия, рассказал заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Анатолий Булавко, проходят и в других частях, всего в ЗОК в запас будут уволены около 1 тыс. военнослужащих. Родителей наиболее отлившихся срочников пригласят для участия в мероприятии с командованием ЗОК. Подобные встречи, как ожидается, станут еще одной доброй традицией.

Сейчас в войсках началась подготовка к приему нового пополнения. Новобранцы начнут прибывать в части уже с 15 мая.-0-

Фото Леонида Щеглова