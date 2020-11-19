Более 200 заявок в неделю выполняют волонтеры Красного Креста в Витебской области

19 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/ Каждую неделю волонтеры Красного Креста выполняют более 200 заявок по доставке продуктов и оказанию других услуг одиноким гражданам в условиях COVID-19, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист Витебской областной организации Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Рачковский.

Во вторую волну коронавируса снизилось число заявок от населения на доставку продуктов, отметил специалист. Сейчас преобладают заявки на оказание так называемых прочих услуг: по уборке дома, мытью окон. Все так же актуален вопрос доставки рецептов из учреждений здравоохранения и приобретения по ним лекарств для людей с хроническими заболеваниями. К ним относятся, как правило, те, у кого диагностирован сахарный диабет и болезни органов дыхания.

Заявки принимаются через районные территориальные центры социального обслуживания населения или напрямую сотрудниками Красного Креста. А их исполнением занимаются волонтеры, работающие по программе COVID-19. В Витебской области их насчитывается 281 человек. Они доставляют нуждающимся, пенсионерам и одиноким людям, предметы первой необходимости. Пакет формируется по заказу человека и может включать как продукты питания, так и средства гигиены.

Все волонтеры работают в прежнем составе, который сформировался еще в первую волну коронавируса. Это добровольцы не старше 50 лет, не входящие в группу риска по здоровью, с личным транспортным средством. Заявки выполняют не чаще двух раз в неделю, так как ресурсы Красного Креста ограничены. Добровольные помощники прошли обучение, как оказывать помощь и вести документацию. В частности, заполнять бланки заказов следует детально с указанием предпочитаемого вида продуктов или товара определенной фирмы. Всех волонтеров застраховали и обеспечили средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Это маски, перчатки, дезинфицирующие средства, жилеты с эмблемой Красного Креста.

"Порой мошенники приходят к пожилым и одиноким людям, представляясь сотрудниками Красного Креста, - поделился Дмитрий Рачковский. - Поэтому гражданам нужно знать, что волонтеры всегда предварительно звонят и согласовывают время визита".

Также следует учесть, что волонтеры по инструкции делают покупки в ближайшем супермаркете или магазине. Часть заявок от граждан поступает к ним напрямую. Всего за март - ноябрь выполнено более 2 тыс. заявок от населения.

Кроме волонтеров в Витебской области нуждающимся на дому помогают 14 медицинских сестер. Под их патронажем находятся 90 человек с хроническими заболеваниями и людей с инвалидностью, которые не могут самостоятельно передвигаться. Система сестринского ухода так же отлажена, как и волонтерская помощь. Все медсестры обеспечены СИЗ.

Сотрудники и волонтеры Красного Креста занимаются еще и сбором средств на приобретение СИЗ для учреждений здравоохранения. Касаясь работы всей организации, Дмитрий Рачковский подчеркнул, что волонтерская, информационная и психологическая помощь, которую оказывает Красный Крест, совершенствуется. С пожеланиями и замечаниями граждане могут обращаться на республиканскую горячую линию по единому номеру 201. Специалисты выслушают, подскажут, как правильно вести себя в условиях пандемии, примут заказ и адресуют его волонтерам. В Витебске и Витебской области информационную поддержку оказывают и сотрудники областной организации Красного Креста.-0-