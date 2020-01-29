Более 200 земельных участков продали с аукционов в Гомельской области в 2019 году

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В прошлом году в Гомельской области с аукционов продано 204 земельных участка на сумму более Br2,5 млн, сообщила сегодня первый заместитель начальника главного управления землеустройства Гомельского облисполкома Людмила Кулинич на коллегии главного управления, передает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее часто участки приобретались для индивидуального жилищного строительства (практически половина от общего числа), под коммерческие цели и для коллективного садоводства. Среди территорий области активнее других эту работу вели в Гомеле, Гомельском районе, положительные результаты у Ветковского, Добрушского, Житковичского, Жлобинского, Наровлянского.

Первый заместитель обратила внимание, что с 2015 года регион вышел на стабильную цифру по данному направлению - ежегодно продают с аукционов примерно по 200 участков.

Непроданными остаются 192 земельных участка. "Вариантом решения вопроса может быть расширение целевых назначений, если участки формировались для коммерческих целей. Например, не только бытовое обслуживание, но и общепит. Это может быть и изменение вида права для удешевления земельного участка - с частной собственности на аренду, возможность представления рассрочки внесения платы при продаже", - считает Людмила Кулинич. Она также напомнила требование подбирать, формировать, выставлять на аукцион наиболее привлекательные с точки зрения покупателей земельные участки. Для этого в районах необходимо изучать спрос, проводить рекламные кампании. Важно и активнее анализировать рынок земли, складывающиеся на нем тенденции.

Без проведения аукционов в прошлом году в области в частную собственность реализовано 129 земельных участков на сумму около Br300 тыс. Наибольшее их число продано в Гомельском, Ветковском, Жлобинском, Мозырском и Калинковичском районах.-0-