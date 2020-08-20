Более 21 тыс. многодетных семей Брестской области получат матпомощь к учебному году

20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области единовременную материальную помощь на подготовку к школе получат свыше 21 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются более 44 тыс. детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Финансовая поддержка семьям, воспитывающим троих и более детей, предусмотрена подпрограммой "Семья и детство" государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь". На каждого учащегося учреждения общего среднего и специального образования выплачивается единовременная материальная помощь в размере до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа текущего года (до Br76,83). Конкретный размер помощи устанавливают местные Советы депутатов в зависимости от возможностей бюджета.

Предварительно такую помощь в регионе планируется оказать более 44 тыс. детей на общую сумму Br1,7 млн. Средний размер помощи на одного ребенка по области составляет Br40. На 14 августа выплаты уже получили 16 705 семей на общую сумму Br1,3 млн.

Помимо этого в преддверии 2020/2021 учебного года во всех районах области малообеспеченным, многодетным семьям с несовершеннолетними детьми оказывают государственную адресную социальную помощь. Она выделяется в виде единовременных и ежемесячных пособий для приобретения одежды, обуви, канцелярских принадлежностей. Размер выплат определяется районной комиссией в каждом случае индивидуально, исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации. Такую поддержку уже получили 395 семей, в которых воспитываются 1,2 тыс. детей, им выплачено Br286 тыс.

Территориальные центры социального обслуживания населения также оказывают благотворительную и гуманитарную помощь малообеспеченным и другим категориям нуждающихся семей с детьми. Ее, в частности, получили 166 семей (580 детей). Материальную помощь к школе оказывают родителям также по месту работы в соответствии с коллективными договорами.

По всем вопросам выплат родителям необходимо обращаться в органы соцзащиты по месту жительства.-0-