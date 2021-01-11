Более 2,1 тыс. многодетных семей Гомельской области улучшили жилищные условия в 2020 году

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году более 2,1 тыс. многодетных семей Гомельской области смогли улучшить свои жилищные условия, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета по архитектуре и строительству Дмитрий Гайкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году 2187 многодетных семей улучшили жилищные условия путем строительства, реконструкции 2256 жилых помещений. При этом задание на год было 1747 семей, его выполнили на 125%", - отметил Дмитрий Гайкевич.

Для строительства жилья с господдержкой в Гомельской области на 2020 год было предусмотрено Br192 млн 279 тыс. кредитных ресурсов банков. Сумма освоена полностью.

Дмитрий Гайкевич напомнил: улучшение жилищных условий многодетных семей в течение года с момента постановки на учет нуждающихся - в числе приоритетных задач для местных органов власти.

"В 2020 году горрайисполкомы приняли на учет нуждающихся порядка 2,5 тыс. новых многодетных семей и сняли около 2 тыс. В целом государственная политика по улучшению демографии через поддержку при строительстве дает свои результаты", - считает председатель комитета. При этом есть примеры, когда семьи были обеспечены жильем, но с появлением четвертого и пятого ребенка вновь стали на учет.

По данным декабря 2020 года, всего в области на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состояли 5744 многодетных семьи. Условно их можно разделить на три категории. Первая - семьи, которые уже улучшают жилищные условия: строят квартиру, дом, ведут реконструкцию имеющегося жилья. Таких семей 2982. Вторая категория (780 семей) - те, кто планирует, желает улучшить жилищные условия, но пока господдержку не получил: не дошла очередь, ожидают получения земельного участка, намерены улучшить условия, получив социальное или арендное жилье. К третьей категории (1982 семьи) относятся многодетные, которые по различным причинам отказываются от строительства: у них есть базовые условия, выбирают район застройки, нет собственных средств, плохая кредитная история.

Дмитрий Гайкевич отметил, что уже сформировано задание на 2021 год, разработаны графики строительства жилья по каждому району.-0-