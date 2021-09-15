Более 21 тыс. школьников Витебской области оздоровятся в лагерях на осенних и зимних каникулах

15 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На осенних и зимних каникулах в Витебской области планируют оздоровить в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием более 21 тыс. детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник представительства Витебского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Снежана Титова.

На осенних каникулах лагеря дневного пребывания примут 10,8 тыс. мальчиков и девочек. "На протяжении шести дней планируется оздоровление детей в пришкольных лагерях. Конечно же, будет учтена сложившаяся эпидситуация. Для ребят будет организовано трехразовое питание. Их ожидает насыщенный и активный отдых. В программу включены культурно-массовые мероприятия, игры, конкурсы, дискотеки, походы в музеи, увлекательные и познавательные встречи с интересными людьми. Для школьников создадут все условия для общения, творчества, самовыражения и самореализации", - отметила Снежана Титова.

На встречи с подрастающим поколением пригласят милиционеров, спасателей, которые проведут для мальчиков и девочек полезные игры.

На зимних каникулах более 10 тыс. школьников отправятся в лагеря с дневным пребыванием, а 130 ребят - с круглосуточным пребыванием на девять дней. Лагеря круглосуточного пребывания будут организованы в оздоровительном лагере "Дружные ребята" областного Дворца детей и молодежи в Витебском районе. Всех отдыхающих в морозную пору ждет яркая развлекательная программа, в том числе спортивные мероприятия на свежем воздухе.-0-