Более 211 тыс. человек оздоровились в санаторно-курортных организациях Минской области в 2020 году

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 2020 год в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Минской области прошли санаторно-курортное лечение и оздоровление 211,5 тыс. человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

"Выручка от реализации услуг в оздоровительных организациях превысила Br142 млн, - рассказали в центре. - За счет финансов юридических и физических лиц оздоровлены 168,2 тыс. человек (Br80,5 млн), а за средства республиканского бюджета и государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения - 43,2 тыс. человек (Br38,9 млн)".

Более Br9 млн государственных средств направлено на санаторно-курортное лечение и оздоровление 11,8 тыс. жителей Минской области, в том числе 5 тыс. детей. Лечением обеспечены 324 ребенка-инвалида в возрасте от 3 до 18 лет, а также 533 ребенка из загрязненных радионуклидами территорий региона.

В области продолжают реализовывать внеочередное бесплатное предоставление путевок инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые имеют медицинские показания для лечения и оздоровления. За 2020 год в здравницах региона побывали девять ветеранов-инвалидов и участников ВОВ.

Важным направлением в работе санаторно-курортных и оздоровительных организаций Минской области остается экспорт услуг. За 2020 год в здравницах региона прошли санаторно-курортное лечение и оздоровление 26,4 тыс. граждан стран ближнего и дальнего зарубежья, а экспорт услуг составил Br27,1 млн. Средняя заполняемость санаторно-курортных организаций за 2020 год, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, составила 55,4%.

Как отметили в центре, оздоровительные организации Минской области продолжают проводить работу по развитию и совершенствованию материально-технической базы, изучению новых рынков туристско-рекреационных услуг и запросов потребителей, расширению перечня предоставляемых услуг и внедрению инновационных технологий курортной терапии.-0-