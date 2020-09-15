Более 22,8 тыс. многодетных семей в Минской области получили матпомощь на подготовку детей к школе

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области свыше 22,8 тыс. многодетных семей получили материальную помощь для подготовки детей к школе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Один из видов поддержки - по госпрограмме "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы (подпрограмма "Семья и детство") - предоставляется семьям, воспитывающим троих и более детей. Так, выплачена единовременная материальная помощь для подготовки детей к школе в размере до 30% бюджета прожиточного минимума. На 14 сентября ее получили 17,3 тыс. семей. Сумма финансовой поддержки составила свыше Br2 млн.

Матпомощь малообеспеченным и многодетным семьям выплачивалась и из других источников: по месту работы родителей, посредством оказания государственной адресной социальной и гуманитарной помощи, во время проведения благотворительных акций, привлечения спонсорских средств. С 1 июля по настоящее время ГАСП получили 515 малообеспеченных семей, воспитывающих 808 школьников. Помощь для подготовки детей к школе по месту работы родителей оказана более 7,7 тыс. малообеспеченных и многодетных семей на 13 тыс. школьников.

Всего различные виды помощи получили более 22,8 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются 45,9 тыс. школьников, и свыше 5 тыс. малообеспеченных семей - 6608 школьников. Суммы выплат составили Br2,8 млн и Br638 тыс. соответственно.-0-