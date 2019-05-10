Более 2,3 тыс. жителей Гомеля трудоустроены при содействии комиссий занятости населения

10 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Управлениями по труду, занятости и соцзащите совместно с комиссиями по занятости населения оказано содействие в трудоустройстве более 2,3 тыс. жителям Гомеля. Об этом сообщил начальник управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома Александр Ключинский на заседании президиума Гомельского городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

В общее число трудоустроенных с начала действия комиссий по координации работы по содействию занятости населения (с IV квартала 2018 года) входят также более 1,3 тыс. человек, которые стали ремесленниками, предпринимателями, смогли открыть свое дело благодаря безвозмездным субсидиям. "Основная задача комиссии - оказание трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, содействия в трудоустройстве для оперативного вовлечения их в легальную трудовую деятельность. На заседаниях комиссий каждому человеку при необходимости предлагали и предлагают возможные варианты для трудоустройства", - подчеркнул Александр Ключинский. Также за это время были проведены ярмарки вакансий, дни предприятия, на которых потенциальные наниматели предлагали соискателям имеющиеся у них вакансии.

Вместе с тем о включении в базу трудоспособных не занятых в экономике граждан были проинформированы более 15 тыс. гомельчан. Проведено свыше 150 заседаний комиссий, на которых детально было изучена ситуация каждого обратившегося человека. "При этом около 8 тыс. жителей областного центра подтвердили факт занятости или наличие оснований для исключения их из списков не занятых в экономике, 3 тыс. гомельчан были признаны находящимися в трудной жизненной ситуации", - рассказал начальник управления.

По оперативной информации, в списки трудоспособных не занятых в экономике гомельчан для начисления платы за горячее водоснабжение по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание данной услуги, входят более 1,1 тыс. человек. Этот перечень направлен в организации, ведущие учет, расчет и начисление платы за ЖКУ и платы жилым помещением.

В Гомеле созданы и работают четыре постоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения в администрациях районов города, а также при Гомельском горисполкоме. В настоящее время их работа продолжается, информация актуализируется. На сайтах всех районных администраций размещены сведения о составе комиссий, графики их заседаний, контакты, а также документы и нормативные правовые акты, регулирующие их работу.-0-