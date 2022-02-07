Более 230 студентов Гомельского медуниверситета будут помогать врачам в поликлиниках

7 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 230 студентов Гомельского государственного медицинского университета будут помогать врачам в поликлиниках областного центра, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В медуниверситете обратили внимание, что на фоне роста заболеваний острыми респираторными инфекциями, коронавирусом возрастает нагрузка на амбулаторно-поликлиническую и педиатрическую службы. "Помогать практическому здравоохранению будут студенты Гомельского государственного медицинского университета. Сегодня в первый день занятий после зимних каникул многие из студентов-медиков отправляются не в учебные аудитории, а в поликлиники Гомеля. Помощь старшим коллегам (и в приеме пациентов, и в работе лабораторий) планируют оказывать 236 студентов ГомГМУ", - рассказали в пресс-службе.

В вузе добавили, что первые 75 студентов-добровольцев уже более недели безвозмездно работают в поликлиниках Гомеля. В основном они помогают педиатрической службе города.-0-