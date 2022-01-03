Более 25 тыс. жителей Гомельской области поучаствовали в праздничных мероприятиях в новогоднюю ночь

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 25 тыс. жителей Гомельской области участвовали в мероприятиях в новогоднюю ночь и накануне, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

В канун Нового года и праздничную ночь на территории Гомельской области прошли различные мероприятия. "Всего в регионе состоялось 66 массовых мероприятий с участием более 25 тыс. человек, из них свыше 12 тыс. в Гомеле, - рассказал первый заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома - начальник милиции общественной безопасности Анатолий Васильев. - Общественный порядок и состояние дорожного движения обеспечивали сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск, которые в эти дни несли службу в усиленном режиме. В местах проведения праздничных мероприятий не было допущено чрезвычайных происшествий и правонарушений. Также не зафиксировано фактов травмирования граждан от пиротехнических изделий".

В ближайшее время госавтоинспекторы также уделят повышенное внимание выявлению водителей в состоянии опьянения и бесправников, а также нарушениям со стороны пешеходов. К примеру, в новогоднюю ночь было выявлено пять водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии.

Особое внимание областная Госавтоинспекция уделит обеспечению безопасных условий движения, при необходимости - оказанию помощи.

Впереди большие выходные и рождественские праздники. Правоохранители напоминают также об осторожном обращении с пиротехникой.-0-