Более 25 тыс. жителей Мозыря смогут получать почтовые услуги в новом отделении связи

14 декабря, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Более 25 тыс. жителей нового микрорайона №4 Мозыря смогут получать почтовые услуги в отделении почтовой связи №12, открытие которого состоялось сегодня, передает корреспондент БЕЛТА.

Решение о начале строительства нового отделения за счет собственных средств Гомельского филиала РУП "Белпочта" было принято в нынешнем году. Реализовать задуманное удалось за полгода. "Открытие отделения значительно снизит нагрузку в зоне обслуживания других отделений и позволит оказывать спектр почтовых и непрофильных услуг более 25 тыс. жителям 4-го микрорайона Мозыря, где активно ведется индивидуальное жилищное строительство", - рассказала начальник коммерческого отдела Гомельского филиала РУП "Белпочта" Светлана Школяр.

Площадь здания отделения - 187,2 кв.м. Здесь оборудованы два клиентских зала, организованы три доставочных участка почтальонов. Также для клиентов установлен платежно-справочный терминал, есть бесплатная точка Wi-Fi. Позаботились и о комфорте маленьких посетителей - в детском уголке можно рисовать, раскрашивать, а также написать письмо Деду Морозу.

Среди первых посетителей, которые оценили спектр услуг открывшегося отделения почтовой связи, - жительница нового микрорайона Светлана Червинская и ее маленький сын. "Очень ждали этого события. Постоянно пользуемся услугами почты, и раньше для этого приходилось идти в отделение, которое расположено не так близко. С ребенком преодолеть большое расстояние непросто. Сейчас же все рядом с домом, очень удобно", - поделилась женщина.-0-

Фото Сергея Холодилина