23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 250 дополнительных автобусов пустят в Минске для посещения кладбищ 28 апреля, сообщил журналистам заместитель директора ГП "Столичный транспорт и связь" Андрей Илларионов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Транспортники столицы традиционно подготовились к перевозкам к местам захоронений. Правда, в этом году есть некоторые особенности. В частности, мы начали работу в этом направлении уже с 18 апреля. На ряде маршрутов было увеличено количество подвижного состава и перевозки к местам захоронений осуществлялись более интенсивно. Это сделано, чтобы рассредоточить пассажиропоток и обеспечить безопасность наших пассажиров. Вместе с тем в период с 25 по 28 апреля мы будем работать, как говорится, в усиленном режиме. С 25 по 27 апреля дополнительно будет выделено 100 подвижных единиц, а 28 апреля - порядка 257 для перевозок к местам захоронений", - сказал Андрей Илларионов.

Он порекомендовал посещать кладбища заблаговременно, чтобы избежать больших скоплений людей. "Мы, конечно, постараемся сделать все возможное: подготовить подвижной состав и осуществить эти перевозки на высоком уровне", - добавил замдиректора.-0-