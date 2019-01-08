Более 250 ярмарок провели в Минске в 2018 году

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 250 ярмарок и 545 акций "Дни скидок" провели в Минске в 2018 году, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

В том числе состоялось 155 сельскохозяйственных ярмарок, где можно было купить овощи и фрукты по доступным ценам. Скидки предлагали универмаги и магазины столицы, в том числе ГУМ, "ЦУМ Минск", универмаг "Беларусь", торговый дом "На Немиге". Стоимость непродовольственных товаров снижалась до 30%.

Также торговые организации обеспечили выездное торговое обслуживание 315 общегородских, спортивных мероприятий, в которых приняли участие свыше 6,5 тыс. субъектов торговли и общественного питания. Акцент сделан на реализацию продукции, которая готовится на виду у покупателей. Минчанам предлагался широкий ассортимент товаров и изделий собственного производства, мороженого, прохладительных напитков.-0-