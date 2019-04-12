Более 250 кленов высадят в минских лесопарках во время "Недели леса"

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 250 деревьев ландшафтных культур высадят в минских лесопарках во время республиканской акции "Неделя леса", которая стартует 13 апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный лесничий Минского лесопаркового хозяйства Дмитрий Касач.

Основные мероприятия запланированы на предстоящие выходные, минчан приглашают поучаствовать в восстановлении лесов. Так, на ландшафтных полянах в лесопарке Медвежино появится около 140 молодых саженцев, в районе ул. Аннаева - 125 деревьев, преимущественно кленов, высотой от 1,5 до 2 м.

Около 16 га в лесах за городом засадят сеянцами сосны взамен поврежденных короедом деревьев, которые удалены во время санитарных рубок. Уже во время месячника посажено около 8 га. Приводятся в порядок и зоны отдыха: здесь к сезону установят новые мангалы, скамейки, беседки. Около 800 кустарников за прошедшую неделю высажено вдоль МКАД.

Всего за лесопарковым хозяйством закреплено более 10,1 тыс. га, в том числе 5,8 тыс. га городских лесов. Наиболее крупные лесные массивы расположены в районе поселка Сосны и возле Заславского водохранилища.

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" пройдет с 13 по 20 апреля. Мероприятие приурочено к Году малой родины и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Стать участником акции может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании. Лесохозяйственные учреждения обеспечат волонтеров необходимым посадочным материалом и инвентарем, обозначат объекты, которые нуждаются в посадке леса.-0-