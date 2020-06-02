Более 250 компаний из 13 стран участвуют в виртуальной выставке "Весна в Гомеле"

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 250 компаний из 13 стран принимают участие в виртуальной XXI Международной выставке "Весна в Гомеле", сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

На электронной площадке компании представляют 11 различный отраслей (пищевая промышленность, машиностроение, деревообработка, металлообработка, строительство, машиностроение, химическая и нефтехимическая, легкая промышленность, банковские, юридические и страховые услуги и другие) и 13 стран (Беларусь, Россия, Украина, Молдова, Казахстан, Германия, Сербия, Словакия, Хорватия, Грузия, Индия, Китай и Литва). К проекту присоединились 13 торгово-промышленных палат, шесть свободных экономических зон Беларуси, Грузии, Молдовы и Сербии.

Виртуальная версия выставки включает три основные площадки. "Деловая Весна" предлагает вебинары, презентации продукции и услуг предприятий, В2В переговоры онлайн. "Вкусная Весна" презентует рестораны, кафе, бары и розничную торговлю. "Гомельская Весна" стала местом творчества, где представляют свои работы ремесленники.

Уже состоялись пресс-конференция организаторов для республиканских и областных СМИ, круглый стол с руководителями ТПП и бизнес-союзов шести стран и пять вебинаров по актуальным для бизнеса темам. В мероприятиях приняли участие представители более 70 белорусских и зарубежных предприятий и организаций. Генеральный директор Гомельского отделения БелТПП Марина Филонова приняла участие в работе первого международного онлайн-форума R2R (Region-to-Region), организованного Самарской ТПП. К конференции присоединились свыше 50 участников, среди которых представители Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, торгово-промышленных палат, предприятий-экспортеров Беларуси, России и других стран. В ходе переговоров было принято решение об участии Гомельского отделения БелТПП в летних сессиях форума с представителями регионов Франции, Нидерландов и Ирана в июле этого года.

На электронной площадке ремесленников "Гомельская весна" размещены краткие визитки 74 участников с контактными данными и ссылками в соцсетях, представлены фото творческих работ по 10 направлениям: изделия из дерева, детские игрушки, одежда, декор, керамика, натуральная косметика, предметы интерьера, аксессуары, украшения, фермерская еда и экопродукты.

Электронные визитки участников фестиваля "Вкусная весна" включают информацию о ресторанах, кафе и кондитерской. Фотографии интерьера, блюд, презентации позволяют передать атмосферу каждого из 10 участников онлайн-гастрофеста.

Электронная площадка выставки - http://vesna.ccigomel.by - будет работать до 10 июня.-0-