Более 250 неиспользуемых объектов вовлекли в хозоборот или снесли в Гомельской области за 9 месяцев

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе - сентябре вовлекли в хозяйственный оборот или снесли более 250 неиспользуемых объектов. Об этом сообщила сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета "Гомельоблимущество" Наталья Сацута, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 9 месяцев этого года вовлечено в хозяйственный оборот и снесено 257 неиспользуемых объектов. План по коммунальной собственности выполнен на 63%, по собственности ОАО - на 69%", - проинформировала Наталья Сацута.

Председатель комитета обратила внимание, что план по продаже объектов в регионе выполнили только на 35% - продано 49 строений. "При этом продажа неиспользуемого имущества - это не только наведение порядка на земле, новые рабочие места, но и дополнительный источник поступления средств в местные бюджеты", - подчеркнула она. Кроме того, проданные объекты и в дальнейшем дают поступления за счет налогов. "Только на базе проданных с 2008 года за одну базовую величину пустующих зданий на сегодня функционируют свыше 300 новых объектов малого и среднего бизнеса. Наибольшее количество таких объектов создано в Светлогорском, Лельчицком, Буда-Кошелевском, Рогачевском и Жлобинском районах", - рассказала руководитель.

Что касается сноса, то до конца года предстоит снести около 40 аварийный объектов коммунальной собственности и акционерных обществ. "По заверениям райисполкомов, эти планы будут выполнены", - уточнила Наталья Сацута.

По ее информации, на последующие годы в планах по области вовлечь в оборот или снести более 460 строений. Среди них есть и те, которые можно выставить на продажу.

Наталья Сацута сделала акцент и на том, что райисполкомам необходимо работать на своих территориях с имуществом всех форм собственности.-0-