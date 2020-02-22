Более 250 тыс. жителей Гомельской области вышли на субботник в память о сожженной деревне Ола

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 22 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:40 Минск вошел в топ-3 самых мужественных городов СНГ Регионы
15:17 Биатлонистки Норвегии выиграли эстафету на чемпионате мира в Антхольце Спорт
15:13 Белорусская фристайлистка Валерия Болматова пробилась в финал этапа КМ в "Раубичах" Спорт
14:46 Взрыв газа произошел в жилом доме в Ростовской области РФ, погибли два человека В мире
14:37 Актеры знаменитого сериала "Друзья" воссоединятся в новом проекте Калейдоскоп
14:34 Два пенсионера погибли за сутки на пожарах в Беларуси Происшествия
14:22 Мужчина погиб во время охоты в Городокском районе Происшествия
14:12 Белорусский гимнаст Егор Шрамков занял 4-е место на этапе КМ в Мельбурне Спорт
14:04 Более 250 тыс. жителей Гомельской области вышли на субботник в память о сожженной деревне Ола Регионы
13:51 Столбцы примут областные "Дажынкі" в 2022 году Регионы
13:44 Столбовский район празднует 80-летний юбилей Регионы
13:23 Полиция Италии провела обыски у российских биатлонистов по подозрению в допинге В мире
13:03 Территорию в районе будущего Национального футбольного стадиона благоустроят Регионы
12:40 Реконструкция участка Р23 от Слуцка до Солигорска начнется в первом полугодии Общество
12:15 США провели учения, симулирующие ядерный удар по России В мире
12:07 Янчевский: более 200 резидентов ПВТ работают в интересах белорусских предприятий Экономика
11:51 Этап Кубка мира по фристайлу проходит в "Раубичах" Спорт
11:44 До +8°С и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 23 февраля Общество
11:39 Границы Грушевского сквера в Минске восстановят - Сивак Регионы
11:26 БГК имени Мешкова сыграет с "Килем" в Лиге чемпионов Спорт
11:18 Охоту на глухаря предлагается ограничить с 2021 года в Брестской и Гродненской областях Регионы
10:56 Решение по обрезке деревьев в Минске будут принимать индивидуально Регионы
10:43 ЧМ по современному пятиборью перенесен из КНР в Мексику из-за коронавируса Спорт
10:13 В башне "Москва-Сити" частично обрушилась стеклянная стена В мире
10:11 Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в 1/4 финала турнира в Марселе Спорт
10:08 Две эстафеты пройдут на чемпионате мира по биатлону в Антхольце Спорт
09:51 В Республике Корея зафиксированы еще 142 случая заражения коронавирусом В мире
09:42 Легковушка с двумя пассажирами перевернулась в Минске: водитель был пьян Происшествия
09:23 В Шклове в частном доме разорвало отопительный котел Происшествия
09:18 Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 человек В мире
Все новости
Все новости
Регионы
22 февраля 2020, 14:04

Более 250 тыс. жителей Гомельской области вышли на субботник в память о сожженной деревне Ола

Ангелина Карнаушенко из Лоевского ПМС во время субботника
Ангелина Карнаушенко из Лоевского ПМС во время субботника

22 февраля, Лоевский район /Корр. БЕЛТА/. Более 250 тыс. жителей Гомельской области вышли на субботник в память о сожженной деревне Ола в Светлогорском районе. Собранные средства направят на мемориал на месте трагедии, а также на восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время субботника
Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время субботника

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул в беседе с журналистами, что жители области начали очень важное дело. "Каждый может внести свой вклад - по возможности и по совести. Здесь нет принуждения, и мы видим уже много неравнодушных людей, которые поддерживают инициативу", - сказал руководитель региона.

Во время проведения субботника на Днепро-Брагинском водохранилище
Во время проведения субботника на Днепро-Брагинском водохранилище

Участник субботника водитель из Речицкого ЖКХ Юрий Долженок
Участник субботника водитель из Речицкого ЖКХ Юрий Долженок

Участник субботника Борис Ярошевич Лоевского ПМС
Участник субботника Борис Ярошевич Лоевского ПМС

Часть людей принимает участие в субботнике на рабочих местах, часть занимается наведением порядка, благоустройством. Десант из более 300 человек - представители облисполкома, предприятий, учреждений, организаций Лоевского, Калинковичского, Светлогорского, Речицкого районов - трудится на Днепро-Брагинском водохранилище. "Принято решение восстановить Днепро-Брагинское водохранилище, заполнить его водой", - отметил Геннадий Соловей. По информации специалистов, наполнение водохранилища улучшит микроклимат, поднимет уровень грунтовых вод на прилегающих к нему территориях, позволит обводнить мелиоративные каналы района и повысить продуктивность сельскохозяйственных земель.

Во время субботника
Во время субботника

Заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов во время субботника
Заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов во время субботника

Участник субботника Валерий Четверых
Участник субботника Валерий Четверых

Фронт работ на ирригационной системе площадью почти в 1 тыс. га масштабный - расчистить от кустарника, деревьев. "Этот объект предназначен для мелиоративных целей. Часть деревьев с территории водохранилища возьмут как посадочный материал для озеленения Лоевского и ближайших к нему районов. Еще часть переработают на щепу и отправят в котельную в Речицком районе", - рассказал председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич.

Участники субботника (слева направо) Алексей Пищев и директор Лоевского ПМС Роман Миранович
Участники субботника (слева направо) Алексей Пищев и директор Лоевского ПМС Роман Миранович

Во время прохождения инструктажа по технике безопасности выполнения работ
Во время прохождения инструктажа по технике безопасности выполнения работ

По мнению рабочего Лоевского ПМС Бориса Ярошевича, оставаться в стороне от мероприятия было бы неправильно. "Тем более что обе инициативы - и мемориал в Оле, и водохранилище - важны", - добавил он.

Вопрос о создании комплекса в Оле Светлогорского района озвучила в декабре прошлого года во время общения Президента Беларуси со студентами и преподавателями медицинских университетов студентка гомельского вуза. Александр Лукашенко инициативу поддержал.

Участник субботника Александр Дрозд из Лоевского ПМС
Участник субботника Александр Дрозд из Лоевского ПМС

Деревня Ола была оккупирована в конце июля 1941 года. Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, в которой насчитывалось около 1 тыс. солдат, окружил деревню. Людей загоняли в дома, затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали из пулеметов и автоматов, бросали в огонь живыми. В тот день оборвались жизни 1758 человек, в том числе 950 детей. После войны Ола не возродилась.-0-

Фото Сергея Холодилина

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
субботник
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Минск вошел в топ-3 самых мужественных городов СНГ
Фото из архива Столбцы примут областные "Дажынкі" в 2022 году
Фото из архива Столбовский район празднует 80-летний юбилей
Фото из архива Территорию в районе будущего Национального футбольного стадиона благоустроят
Анатолий Сивак. Фото из архива Границы Грушевского сквера в Минске восстановят - Сивак
Глухарь. Фото из архива Охоту на глухаря предлагается ограничить с 2021 года в Брестской и Гродненской областях
Главное
Александр Лукашенко и Игорь Орлов Лукашенко: мы сохраняем большой интерес к прямым контактам с регионами России
Лукашенко рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным - обсуждали поставки нефти
Янчевский: более 200 резидентов ПВТ работают в интересах белорусских предприятий
Этап Кубка мира по фристайлу проходит в "Раубичах"
Топ-новости
Лукашенко произвел кадровые назначения в Вооруженных Силах
Лукашенко оценил потери Беларуси в 2020 году от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть в $420-430 млн
Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта
Границы Грушевского сквера в Минске восстановят - Сивак
Реконструкция участка Р23 от Слуцка до Солигорска начнется в первом полугодии
Минск вошел в топ-3 самых мужественных городов СНГ
Столбцы примут областные "Дажынкі" в 2022 году
Белорусский гимнаст Егор Шрамков занял 4-е место на этапе КМ в Мельбурне
Полиция Италии провела обыски у российских биатлонистов по подозрению в допинге
Белорусские ученые создали базу данных "ДНК-внешность-Бел"
Евразийский экономический форум пройдет в Минске в мае
Представители Администрации Президента проведут приемы граждан 24-28 февраля
Дипломаты призывают белорусов наполнять Википедию информацией на родном языке
Хренин: патриотизм белорусского народа - национальное достояние
МИД считает возможным вступление Беларуси в ВТО в конце 2020-го - начале 2021 года
Афиша
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.