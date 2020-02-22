22 февраля, Лоевский район /Корр. БЕЛТА/. Более 250 тыс. жителей Гомельской области вышли на субботник в память о сожженной деревне Ола в Светлогорском районе. Собранные средства направят на мемориал на месте трагедии, а также на восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время субботника

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул в беседе с журналистами, что жители области начали очень важное дело. "Каждый может внести свой вклад - по возможности и по совести. Здесь нет принуждения, и мы видим уже много неравнодушных людей, которые поддерживают инициативу", - сказал руководитель региона.

Во время проведения субботника на Днепро-Брагинском водохранилище

Участник субботника водитель из Речицкого ЖКХ Юрий Долженок

Участник субботника Борис Ярошевич Лоевского ПМС

Часть людей принимает участие в субботнике на рабочих местах, часть занимается наведением порядка, благоустройством. Десант из более 300 человек - представители облисполкома, предприятий, учреждений, организаций Лоевского, Калинковичского, Светлогорского, Речицкого районов - трудится на Днепро-Брагинском водохранилище. "Принято решение восстановить Днепро-Брагинское водохранилище, заполнить его водой", - отметил Геннадий Соловей. По информации специалистов, наполнение водохранилища улучшит микроклимат, поднимет уровень грунтовых вод на прилегающих к нему территориях, позволит обводнить мелиоративные каналы района и повысить продуктивность сельскохозяйственных земель.

Во время субботника

Заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов во время субботника

Участник субботника Валерий Четверых

Фронт работ на ирригационной системе площадью почти в 1 тыс. га масштабный - расчистить от кустарника, деревьев. "Этот объект предназначен для мелиоративных целей. Часть деревьев с территории водохранилища возьмут как посадочный материал для озеленения Лоевского и ближайших к нему районов. Еще часть переработают на щепу и отправят в котельную в Речицком районе", - рассказал председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич.

Участники субботника (слева направо) Алексей Пищев и директор Лоевского ПМС Роман Миранович

Во время прохождения инструктажа по технике безопасности выполнения работ

По мнению рабочего Лоевского ПМС Бориса Ярошевича, оставаться в стороне от мероприятия было бы неправильно. "Тем более что обе инициативы - и мемориал в Оле, и водохранилище - важны", - добавил он.

Вопрос о создании комплекса в Оле Светлогорского района озвучила в декабре прошлого года во время общения Президента Беларуси со студентами и преподавателями медицинских университетов студентка гомельского вуза. Александр Лукашенко инициативу поддержал.

Участник субботника Александр Дрозд из Лоевского ПМС

Деревня Ола была оккупирована в конце июля 1941 года. Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, в которой насчитывалось около 1 тыс. солдат, окружил деревню. Людей загоняли в дома, затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали из пулеметов и автоматов, бросали в огонь живыми. В тот день оборвались жизни 1758 человек, в том числе 950 детей. После войны Ола не возродилась.-0-

Фото Сергея Холодилина