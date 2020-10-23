23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 250 учащихся Минской области представят свои идеи на конкурсе исследовательских работ. Всего от учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования региона заявлено 775 трудов, сообщили БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

В предварительном этапе жюри отобрало наиболее актуальные работы. Их участникам конкурса предстоит защищать в 19 секциях. Тематика исследований разнообразна.

Более юные ученые планируют представить на конференции работы по темам: "Амарант - неувядающий цветок, растение ХХI века", "Зыбучие эксперименты в Барсуках", "Необычные памятники Беларуси", "Зорныя ўзоры Крупшчыны", "О чем рассказал неязык?", "Странствующий сюжет в сказках". А взрослые исследователи затронут темы: "Универсальный детектор пульсаций", "Формирование толерантного сознания в современном белорусском социуме: мифы и реальность", "Система социального кредита: цифровая диктатура или будущее цивилизации?", "Секреты модной дипломатии (семантика украшения брошь в невербальной коммуникации)", "Мастацкі патэнцыял манаверша як сродка папулярызацыі роднай мовы і літаратуры ў сучасным".

В состав жюри конкурса исследовательских работ входят доктора и кандидаты наук, специалисты Национальной академии наук Беларуси, Национального института образования, Республиканского института высшей школы, престижных белорусских вузов, гимназии №19 Минска, Минского государственного областного лицея, Минского областного института развития образования.

Победители представят Минскую область на республиканском этапе конкурса исследовательских работ.

Конференция пройдет в онлайн-формате с 26 по 30 октября.-0-