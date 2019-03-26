Более 250 участников соберут "Магiлёўскiя зорачкi"

26 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 27-30 марта пройдет четвертый городской конкурс детского и юношеского творчества "Магiлёўскiя зорачкi", сообщили БЕЛТА в центре творчества "Эверест".

В творческом состязании примут участие более 250 ребят от 6 до 18 лет из учреждений общего среднего и дополнительного образования областного центра. Конкурсантам необходимо будет проявить себя в номинациях "Вокальный жанр" (народный вокал, эстрадный вокал, солист-вокалист, вокальный ансамбль малых форм) и "Художественное слово" (чтецы, мастер художественного слова). Причем все выступления должны быть подготовлены на белорусском языке.

"Конкурс проводится с целью создания условий для реализации творческого потенциала учащихся, выявления и поддержки талантливой молодежи, популяризации творчества белорусских авторов и исполнителей, патриотического воспитания молодежи средствами родного языка", - отметили собеседники.

Компетентное жюри, в состав которого войдут представители Могилевской областной филармонии, Союза писателей Беларуси, Дворца культуры области, библиотеки-филиала №9 им. Я. Купалы, будет оценивать таланты.

Организаторами мероприятия выступают управление по образованию Могилевского горисполкома и государственное учреждение дополнительного образования "Центр творчества "Эверест" города Могилев".-0-