Более 250 участников собрала акция "В школу с добрым сердцем" в Речице

31 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 250 участников собрала акция БРСМ "В школу с добрым сердцем" в Речице, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском обкоме организации.

Областной этап молодежной благотворительной акции "В школу с добрым сердцем" прошел сегодня в Речицком городском дворце культуры. Волонтеры устроили ребятам настоящий праздник.

Для детей из особых семей организовали концерт. Также они повеселились и просветились на интерактивных площадках. К увлекательному действу подключили школьников работники МЧС. Представители клуба внедорожников дали детям возможность погонять на машинках с пульта управления. Юным гонщикам нужно было проехать трассу по правилам. А игровая программа "Радость детства" с участием клоуна Али порадовала ребят танцевальными флешмобами и развлекательными играми. С высоты приветствовали маленьких гостей ростовые куклы.

Главные виновники торжества - первоклашки - почувствовали себя почетными гостями. Их пригласили на сцену, где вручили увесистые рюкзаки с полным набором того, что пригодится в учебе.

Адресная социальная поддержка оказана детям из многодетных, неполных, а также попавших в сложную жизненную ситуацию семей. Сегодня в Речице было вручено 50 укомплектованных портфелей.

Первый секретарь областной организации БРСМ Вероника Гудкова поздравила мальчишек и девчонок с наступающим праздником. Она пожелала им крепкого здоровья, успехов за школьными партами и вырасти хорошими людьми. "Пусть эти портфели приносят домой только десятки. Побольше радостных моментов. А родителям желаю выдержки и терпения, ведь так важно воспитать детей настоящими патриотами родной Беларуси", - сказала она. Также Вероника Гудкова поблагодарила всех волонтеров, которые участвовали в акции, и организации, которые присоединяются к "Доброму сердцу".

Как уточнили в обкоме, в этом году более 260 детей Гомельской области получат канцтовары от БРСМ за время проведения регионального этапа республиканской благотворительной акции "В школу с добрым сердцем". Акция стартовала 3 августа и объединила сотни неравнодушных людей. Уже собрано и вручено свыше 200 портфелей. Акция продолжается, присоединиться к благотворительному марафону можно до 6 сентября.

Благотворительная акция "В школу с добрым сердцем" проводится ежегодно. Волонтерские отряды БРСМ организуют сбор канцелярских и спортивных принадлежностей, других необходимых для подготовки к предстоящему учебному году вещей. Основная задача - создание условий для учебной деятельности детей, а также проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.-0-