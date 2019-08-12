Более 2,6 тыс. молодых людей нашли летом подработку с помощью комитета по труду Мингорисполкома

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома трудоустроено более 3,6 тыс. учащихся и студентов, в том числе более 2,6 тыс. - в летний период. Молодые люди выполняли в том числе работы по уборке и озеленению территорий, ремонту школьной мебели, изготовлению швейных изделий, сувенирной продукции, информационных стендов, рассказали корреспонденту БЕЛТА в комитете.
Комитетом в этом году заключено 213 договоров об организации и финансировании временной трудовой занятости молодежи (с акцентом на школьников 14-16 лет) из средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и бюджета Минска.
"В основном организаторами временной трудовой занятости молодежи стали учреждения общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, учреждения профессионально-технического и среднего специального образования, районные коммунальные унитарные предприятия "Зеленстрой", также Минский зоопарк, - отметили специалисты. - Комитетом финансируется оплата труда детей за фактическое отработанное время, но не более чем размер минимальной зарплаты. Как правило, заработок молодых людей составляет около Br250-300".
Рабочий день в период летних каникул не может превышать 4 часа 36 минут для молодежи в возрасте от 14 до 16 лет.
Молодежь от 16 до 18 лет может работать 7 часов. И выбор мест трудоустройства у старших ребят и студентов шире. К их услугам в том числе и перечень вакансий уже непосредственно от организаций, которые готовы брать на работу молодежь. К примеру, совершеннолетних могут нанять в качестве укладчиков-упаковщиков, членов бригады ресторана быстрого обслуживания. Уровень заработной платы уже не ограничивается МЗП, по заявленным вакансиям он составляет от Br330 до Br450. С перечнем предприятий можно ознакомиться на сайте комитета
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