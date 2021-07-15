Более 269 тыс. человек привились от COVID-19 в Минске - как идет вакцинация в столице

Беларусь вместе со всем миром подключилась к масштабной кампании по вакцинации против коронавирусной инфекции - чтобы случаев тяжелого течения болезни было меньше и формировался коллективный иммунитет. Процедура добровольная и бесплатная: она проводится за средства республиканского бюджета или гуманитарной помощи (китайской вакциной). О том, как проходит вакцинация населения Минска, что может быть препятствием для прививки, что влияет на самочувствие после процедуры, каковы риски заражения COVID-19 без иммунизации, - об этом и не только корреспондент БЕЛТА беседовала со специалистами городского Центра здоровья.

Согласно Национальному плану мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19 в Республике Беларусь на 2021-2022 годы запланированы 4 этапа.

На первом этапе предполагается формирование защиты у медицинских и фармацевтических работников, работников социальной сферы (учреждений с круглосуточным режимом пребывания граждан и др.) и сферы образования, а также взрослых, проживающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания.

Далее прививку получают люди, имеющие высокий риск тяжелого течения COVID-19, - пожилые в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями.

Третий этап - проведение вакцинации тех, кто подвержен высокому риску заражения в связи с их профессиональной деятельностью (работники торговли, общественного питания, бытового обслуживания, транспорта, учреждений культуры, спортивных учреждений и др.), работники государственных органов, обеспечивающих безопасность государства и жизнедеятельность населения.

И на четвертом этапе прививается все остальное население.

"По состоянию на 14 июля прививки против инфекции COVID-19 получили более 269 тыс. человек, в том числе более 174 тыс. - двукратно. В целом среди взрослого населения провакцинировано более 14,7%", - привела цифры заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко.

Среди медицинских работников прививки против инфекции COVID-19 получили более 71%, среди работников учреждений образования - 43%, социального обслуживания населения - более 53%. И провакцинированы более 20% лиц старше 61 года.

Не только в поликлиниках

Доступность вакцинации для ускорения ее темпов очень важна. Прививки против инфекции COVID-19 в Минске делают в 40 амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения. Открыты пункты вакцинации и в 11 стационарных учреждениях здравоохранения.

Кроме того дополнительные пункты вакцинации размещены в 28 торговых центрах города.

"Также работники предприятий вакцинируются в медико-санитарных частях своих предприятий. Процедуру организовали у себя, например, Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, завод им. Вавилова, заводы "Интеграл", "Атлант" и другие", - добавили в городском Центре здоровья.

И работают выездные медицинские бригады, сформированные в медучреждениях и оснащенные необходимым оборудованием (для оптимальной транспортировки и хранения вакцин). Такие бригады выезжают по заявкам на предприятия, в организации и учреждения города, где делают прививки работникам, выбравшим такой способ вакцинации. Так, иммунизацию против инфекции COVID-19 прошли многие работники ОАО "Элема", ОАО "Камволь", ОАО "Кристалл", ОАО "Галантея", ГП "Минский метрополитен", ОАО "Лифтсервис" и др.

Чем прививают

Вакцинация против инфекции COVID-19 осуществляется с использованием российского препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник Ви") и китайского Vero cell ("Клетки Веро"). Обе вакцины двухкомпонентные, вводятся с интервалом в 21 день. Первая прививка помогает организму сформировать частичный иммунитет, а вторая - способствует его долгому сохранению.

Как отметила заведующая городским Центром здоровья Снежана Кавриго, третья фаза клинических испытаний "Спутник V" показала ее эффективность на уровне 91,6 %. Исследования вакцины китайской корпорации "Синофарм" показали безопасность препарата и эффективность 86%. Он тоже вырабатывает высокий уровень антител в организме человека.

Медики обращают внимание, что вакцинация - это мера профилактики, с ее помощью в организме человека еще до контакта с возбудителем инфекции формируется защитный механизм. В препарате содержатся только убитые или ослабленные формы возбудителей, которые как бы знакомят организм с вирусом. Иммунная система вырабатывает специфические антитела.

Противопоказания и реакции

Профилактические прививки, в том числе против инфекции COVID-19, назначает врач-специалист по результатам медицинского осмотра пациента и изучения его медицинского анамнеза. А также с учетом показаний и противопоказаний к их проведению.

Снежана Кавриго перечислила основные противопоказания к вакцинации. Это гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания; беременность и период грудного вскармливания; обострение хронических заболеваний; возраст до 18 лет (поскольку отсутствуют данные о ее эффективности и безопасности). Чаще всего врачи советуют дождаться ремиссии или окончания курса лекарств и уже потом делать вакцину. Также прививку придется отложить, если вы болеете ОРВИ или острыми инфекционными заболеваниями ЖКТ.

Если противопоказаний нет, прививаться можно, но с соблюдением некоторых рекомендаций. После процедуры пациенту стоит побыть в учреждении здравоохранения примерно полчаса, чтобы медработник смог проследить за его состоянием и исключить быстрые аллергические реакции. И на ближайшие три дня стоит отказаться от физических нагрузок, от алкоголя, не переохлаждаться, не перегреваться, избегать стрессов для организма и не есть продукты, на которые есть аллергия.

В течение трех дней после прививки могут наблюдаться симптомы, похожие на грипп: озноб, боль в мышцах и суставах, повышение температуры тела и общее недомогание. Возможны и местные реакции, например болезненность в месте инфекции или отечность.

Ощущения не самые приятные, но это гораздо лучше, чем столкнуться с осложнениями, не имея иммунитета при заражении COVID-19.

Самые распространенные проблемы, которые могут возникнуть при коронавирусе: кашель, одышка, легочный фиброз; снижение иммунитета; нарушения работы сердечно-сосудистой системы; потеря обоняния и чувства вкуса; ухудшение слуха, вплоть до нейросенсорной тугоухости; повреждение нервных окончаний, что проявляется снижением чувствительности различных частей тела; появление астенического синдрома (с общей слабостью, повышенной утомляемостью и чувством разбитости); тромбоз; высыпания на коже по типу васкулита; мужское бесплодие; снижение памяти и способности к обучению, сниженный контроль эмоций; расстройства работы мочевыделительной системы (наблюдаются у 30 % переболевших COVID-19); поражение печени; псевдомембранозный колит (нарушение кишечной микрофлоры с воспалением слизистой оболочки и развивающееся в результате антибиотикотерапии). Не говоря уже о самых крайних возможных осложнениях.

Прививка не исключает заражения

Эпидемиологи не устают повторять: вакцинация помогает формировать иммунитет, но заражение инфекцией возможно, просто заболевание будет протекать в более легкой форме.

Поэтому даже после прививки нельзя забывать о мерах профилактики.

Надо по-прежнему придерживаться социального дистанцирования и ограничить посещение массовых мероприятий, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (с обязательной сменой маски каждые два часа), соблюдать гигиену рук и респираторный этикет, максимально часто проветривать помещения и проводить влажную уборку.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-