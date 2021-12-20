Более 27 тыс. юных минчан поучаствуют в новогодних мероприятиях в столице

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В знаковых республиканских и городских новогодних мероприятиях примут участие более 27 тыс. юных минчан. Организацию досуга учащихся на зимних каникулах сегодня обсудили на оперативном совещании в Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Разноплановые новогодние мероприятия в период зимних каникул пройдут в каждом районе столицы. Также планируется организовать работу 258 лагерей с дневным пребыванием, будут работать и загородные стационарные оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием.

"Продолжат работу объединения по интересам, кружки, секции, клубы, кабинеты детских и молодежных организаций, библиотеки. Учреждениями дополнительного образования предусмотрено проведение новогодних программ и тематических досуговых мероприятий для детей различных возрастных категорий", - отметили на совещании.

Примерно 500 детей из многодетных семей, воспитанников интернатных учреждений, ребят, успешных в учебе, творчестве и спорте, станут гостями новогодних представлений 4-6 января во Дворце Независимости.

Также кинотеатры столицы подготовили тематические программы, показы для семейного просмотра. По проекту "Профнавигатор" все учреждения профессионально-технического и среднего специального образования проведут дни открытых дверей, профориентированные мероприятия с презентацией профессий и мастер-классов.-0-