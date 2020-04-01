Более 2,7 тыс. рецептов доставили пожилым минчанам волонтеры БРСМ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 1 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:15 Террористы обстреляли сирийские населенные пункты – Центр по примирению В мире
21:48 ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире скоро достигнет 1 млн В мире
21:42 В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти В мире
21:37 "Юность" выиграла у "Шахтера" в четвертом финальном матче чемпионата Беларуси и повела в серии со счетом 3:1 Спорт
21:32 Практически во всех районах Витебской области начали выборочный сев ранних зерновых Регионы
21:19 Глава Счетной палаты России не исключил падения ВВП до 8%, как в 2009 году В мире
21:17 Более 2,7 тыс. рецептов доставили пожилым минчанам волонтеры БРСМ Регионы
21:02 В Минске легковушка наехала на лестничный пролет, затем на припаркованный авто Происшествия
20:51 В Минске с поличным задержали вора аккумуляторов с грузовиков Происшествия
20:21 МАРТ открывает телефонную линию для мониторинга цен и тарифов Общество
20:02 Более 2 тыс. тестов на коронавирус доставили в Беларусь из Китая Общество
19:50 В Италии число жертв коронавируса превысило 13 тыс. В мире
19:43 В Витебске создали областной штаб по борьбе с распространением коронавируса Регионы
19:16 Выставка авангардной живописи открылась в Бресте Культура
19:05 Для беременных организовали онлайн-школу Общество
18:57 Вторая группа белорусских легкоатлетов вернулась со сборов в Кисловодске Спорт
18:44 Самолет из Дубая с белорусами и иностранцами приземлился в Национальном аэропорту Минск Общество
18:16 Неизвестный сообщил о минировании всех находящихся в Пулково самолетов В мире
18:15 Дни скидок пройдут в торговле Минска в апреле Регионы
18:00 Изоляция контактов первого уровня не оказывает существенного влияния на работу системы здравоохранения - Минздрав Общество
17:52 План мероприятий по профилактике коронавируса утвержден в Гродно Регионы
17:49 БГУ проведет дни открытых дверей онлайн Технологии
17:45 БЕЛАЗ отправил в Армению карьерные самосвалы Экономика
17:29 Максимум фасованного товара, дистанция в очереди не менее 1 м - рекомендации Брестского облисполкома Регионы
17:25 В Могилеве пресекли незаконную торговлю медицинскими масками Происшествия
17:22 Белорусы могут вылететь из КНР в субботу по маршруту Шанхай-Париж-Минск Общество
17:12 Белорусской разработкой для снижения аварий при ремонте дорог заинтересовались Россия и Украина Общество
17:00 Спектакль-концерт Купаловского "Вельтмайстар-акардэон" посмотрели онлайн около 7 тыс. зрителей Технологии
16:58 Гомельские предприятия выделяют средства на поддержку медиков Регионы
16:53 Мингорисполком и облисполкомы проведут 4 апреля прямые телефонные линии Общество
Все новости
Все новости
Регионы
01 апреля 2020, 21:17

Более 2,7 тыс. рецептов доставили пожилым минчанам волонтеры БРСМ

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Распространение коронавируса"
ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире скоро достигнет 1 млн
Глава Счетной палаты России не исключил падения ВВП до 8%, как в 2009 году

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи доставили пожилым пациентам столичных поликлиник 2712 рецептов, сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Артем Строганов.

"Волонтеры Минской городской организации БРСМ продолжают эстафету добрых дел по оказанию помощи поликлиникам столицы в адресной доставке пожилым горожанам с хроническими заболеваниями рецептов для их дальнейшего планового лечения. Сегодня в Минске трудились 43 добровольца. Они доставили адресатам 559 рецептов. Самое же большое количество рецептов было передано 26 марта - 653. Всего за период сотрудничества со столичными поликлиниками добровольцы союза молодежи доставили пожилым людям 2 712 рецептов. При этом 1560 из них передали волонтеры Заводской районной организации БРСМ", - рассказал Артем Строганов.

По его словам, только сегодня в Заводском районе волонтеры БРСМ направили в почтовые ящики бабушкам и дедушкам 350 рецептов. К слову, молодежный волонтерский десант этого района состоит исключительно из студентов - активистов союза молодежи Белорусского государственного экономического университета, Белорусской государственной академии авиации, Минского инновационного университета, Минского филиала Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации и Российского государственного социального университета. Буквально два дня назад эту волонтерскую команду пополнили курсанты Академии МВД.

Все волонтеры экипированы средствами защиты. Для доставки рецептов они используют конверты и бесконтактный способ их передачи. Однако общения с пожилыми людьми никто не отменял - ребята делают предварительные звонки по телефону, а также в домофоны.

Кроме того, по всей стране продолжают работать молодежные горячие линии. Волонтеры БРСМ оказывают территориальным центрам социального обслуживания населения необходимую помощь в доставке пожилым людям продуктов первой необходимости и медикаментов, персонально обзванивают пенсионеров. Молодежные горячие линии работают ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 18.00. Телефоны областных горячих линий: в Бресте - 8 (0162) 2-11-591, Витебске - 8 (0212) 6-62-087, Гомеле - 8 (0232) 5-63-315, Гродно - 8 (0152) 7-19-833, Могилеве - 8 (0222) 7-66-782. В крупных городах Минской области: Солигорске - 8 (0174) 2-00-345, Слуцке - 8 (01795) 7-50-80, Молодечно - 8 (0177) 7-49-501. В Минске телефон горячей линии 8 (017) 284-85-54.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ здоровье лекарства медицина Минск помощь
Новости рубрики Регионы
Практически во всех районах Витебской области начали выборочный сев ранних зерновых
Фото из архива В Витебске создали областной штаб по борьбе с распространением коронавируса
Фото из архива Дни скидок пройдут в торговле Минска в апреле
Фото из архива План мероприятий по профилактике коронавируса утвержден в Гродно
Фото из архива Максимум фасованного товара, дистанция в очереди не менее 1 м - рекомендации Брестского облисполкома
Фото из архива Гомельские предприятия выделяют средства на поддержку медиков
Главное
Александр Лукашенко и Наталья Кочанова Лукашенко обсудил с Кочановой подготовку к выборам, ситуацию в экономике и тему коронавируса
Кочанова провела переговоры с руководством Европейского регионального бюро ВОЗ
Специалисты прокомментировали ситуацию с поставками импортного сырья в Беларусь в условиях пандемии
Три "Жемчужины" в ожерелье! В столичном комплексе "Минск Мир" - новоселья, акция и активное строительство
Топ-новости
Изоляция контактов первого уровня не оказывает существенного влияния на работу системы здравоохранения - Минздрав
МАРТ открывает телефонную линию для мониторинга цен и тарифов
В Витебске создали областной штаб по борьбе с распространением коронавируса
Более 32 тыс. тестов на коронавирус проведено в Беларуси
Депутат: от арендодателей-частников ждут послаблений для пострадавшего от коронавируса бизнеса
Самолет из Дубая с белорусами и иностранцами приземлился в Национальном аэропорту Минск
Выплаты ветеранам ко Дню Победы стартуют 1 апреля
Более 2 тыс. тестов на коронавирус доставили в Беларусь из Китая
Беларусь призвала Литву к самообладанию и эффективному взаимодействию в борьбе с коронавирусом
Белорусы могут вылететь из КНР в субботу по маршруту Шанхай-Париж-Минск
Белорусские вузы проводят дни открытых дверей онлайн
Дни скидок пройдут в торговле Минска в апреле
Лучшие фото БЕЛТА в марте
До +11°С ожидается по югу Беларуси 2 апреля
"Белпочта" приостановила работу сервиса по перенаправлению международных посылок в почтоматы
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.