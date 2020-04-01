Более 2,7 тыс. рецептов доставили пожилым минчанам волонтеры БРСМ

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи доставили пожилым пациентам столичных поликлиник 2712 рецептов, сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Артем Строганов.

"Волонтеры Минской городской организации БРСМ продолжают эстафету добрых дел по оказанию помощи поликлиникам столицы в адресной доставке пожилым горожанам с хроническими заболеваниями рецептов для их дальнейшего планового лечения. Сегодня в Минске трудились 43 добровольца. Они доставили адресатам 559 рецептов. Самое же большое количество рецептов было передано 26 марта - 653. Всего за период сотрудничества со столичными поликлиниками добровольцы союза молодежи доставили пожилым людям 2 712 рецептов. При этом 1560 из них передали волонтеры Заводской районной организации БРСМ", - рассказал Артем Строганов.

По его словам, только сегодня в Заводском районе волонтеры БРСМ направили в почтовые ящики бабушкам и дедушкам 350 рецептов. К слову, молодежный волонтерский десант этого района состоит исключительно из студентов - активистов союза молодежи Белорусского государственного экономического университета, Белорусской государственной академии авиации, Минского инновационного университета, Минского филиала Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации и Российского государственного социального университета. Буквально два дня назад эту волонтерскую команду пополнили курсанты Академии МВД.

Все волонтеры экипированы средствами защиты. Для доставки рецептов они используют конверты и бесконтактный способ их передачи. Однако общения с пожилыми людьми никто не отменял - ребята делают предварительные звонки по телефону, а также в домофоны.

Кроме того, по всей стране продолжают работать молодежные горячие линии. Волонтеры БРСМ оказывают территориальным центрам социального обслуживания населения необходимую помощь в доставке пожилым людям продуктов первой необходимости и медикаментов, персонально обзванивают пенсионеров. Молодежные горячие линии работают ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 18.00. Телефоны областных горячих линий: в Бресте - 8 (0162) 2-11-591, Витебске - 8 (0212) 6-62-087, Гомеле - 8 (0232) 5-63-315, Гродно - 8 (0152) 7-19-833, Могилеве - 8 (0222) 7-66-782. В крупных городах Минской области: Солигорске - 8 (0174) 2-00-345, Слуцке - 8 (01795) 7-50-80, Молодечно - 8 (0177) 7-49-501. В Минске телефон горячей линии 8 (017) 284-85-54.-0-