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19 января 2022, 11:28

Более 270 человек спасли при пожарах сотрудники МЧС Минской области в 2021 году

Фото из архива
Фото из архива

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 270 человек спасли при пожарах сотрудники МЧС Минской области в 2021 году. Об этом сегодня рассказал начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович во время награждения лучших спасателей столичного региона в Государственном музее истории Великой Отечественной войны в столице, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня награждаем спасателей, которые отличились заслугами перед людьми и страной в прошлом году. Вместе с этим каждый сотрудник МЧС достоин похвалы, все проявляют мужество при спасении людей. В прошлом году мы выезжали на вызовы свыше 7 тыс. раз, спасли на пожарах более 270 человек, среди которых 30 детей", - рассказал Сергей Лапанович.

По словам начальника управления, эффективность в работе достигается в том числе и благодаря материально-технической базе, которую столичный регион ежегодно развивает. Так, в октябре прошлого года распахнуло двери обновленное пожарное депо в Радошковичах, начато строительство депо в Березино, административно-бытового корпуса в Узде. На сегодняшний момент ведется разработка проектно-сметной документации для строительства в 2022 году пожарного депо в Марьиной Горке.

В минувшем году для органов и подразделений МЧС за счет средств областного бюджета было закуплено 27 автоцистерн, 3 легковых автомобиля и автолестница.

В столичном регионе также уделяют внимание оснащению поисково-спасательной службы маневренной техникой для оказания помощи в труднодоступных местах, приобретают все необходимое и для водолазно-спасательной службы.

На торжественном мероприятии в Музее истории Великой Отечественной войны 30 лучшим сотрудникам МЧС вручили грамоты и благодарности Миноблисполкома и смежных структур.-0-

Фото Сергея Шелега

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