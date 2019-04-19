Более 270 исследований представят на Полесском форуме в Мозыре

19 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 270 исследований представят участники II Полесского образовательного и научного форума, который пройдет сегодня в Мозырском государственном педагогическом университете имени И.П. Шамякина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении образования.

Форум объединит более 100 педагогов и 170 учащихся учреждений образования Гомельской и Минской областей.

До торжественного открытия можно ознакомиться с экспозициями выставок, поучаствовать в интенсиве интерактивных площадок. Представители университета - кандидаты педагогических и психологических наук - проведут тренинги для педагогов. Учащимся предложат проверить знания в тематических викторинах.

Продолжат работу форума презентации проектов в двух направлениях. Представители учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования представят свои доклады в "Педагогической мастерской". В центре внимания будут актуальные для сферы образования аспекты. Темы абсолютно разные. К примеру, речь пойдет об электронном образовательном ресурсе "Логопедический ежедневник", проекте "Интерактивный музей математики", активизации познавательной деятельности учащихся через использование компьютерной программы SmartNotebook. Также специалисты расскажут о применении биоэнергопластики при выполнении артикуляционной гимнастики с младшими школьниками, имеющими нарушения речи. Будут представлены и многие другие оригинальные разработки от технологии изготовления детского стульчика-трансформера из вторсырья и архитектурного моделирования на трудовом обучении до развития орфографической зоркости и использования компьютерных технологий на уроках русского языка и литературы.

Своими наработками поделятся учащиеся и в секциях "Юный исследователь". Так, юные журналисты расскажут о необходимости объявлять "моду на мову". Порассуждают ребята также о роли невербального языка общения и его значимости в жизни молодежи, посткроссинге как средстве популяризации достопримечательностей Беларуси. Некоторые учащиеся поделятся своей родословной и демографическим портретом разных поколений семьи. Заявлены десятки интересных тем.

По результатам работы планируется издание тематического сборника. Также будут подведены итоги регионального фестиваля-конкурса "Хочу стать педагогом".

Форум проводится для популяризации исследовательских, научных и методических достижений, развития профессиональной деятельности педагогов Полесского региона, содействия обеспечению преемственности всех ступеней образования. В этом году мероприятие посвящено 75-летию Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина.

II Полесский образовательный и научный форум проходит раз в два года. Его организаторами выступают Главное управление образования Гомельского облисполкома, отдел образования Мозырского райисполкома, Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина.-0-