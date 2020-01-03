Более 270 оздоровительных лагерей работают в Могилевской области

3 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области работают более 270 оздоровительных лагерей. Они организованы на базе учреждений образования, дополнительного образования и спортивных центров. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

"Сейчас в регионе работают 276 оздоровительных лагерей, - отметили в ведомстве. - Пребывание в них организовано от 6 до 11 дней. Всего за время зимних каникул оздоровление пройдут 8345 детей. Юные спортсмены, а это 1300 учащихся, совмещают в таких лагерях спортивные тренировки и отдых".

На эти цели из средств республиканского бюджета выделено более Br260 тыс. Стоимость путевок составила: для детей 6-10 лет - Br41,48, 11-13 лет - Br45,17, 14-17 лет - Br47,88.

Как отметили специалисты, особое внимание уделяется оздоровлению детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, находящихся в социально-опасном положении и состоящих на различных видах учета. Таких ребят зачисляют в лагеря в первую очередь.

На протяжении смены для детей будут организованы различные конкурсные, развлекательные и интеллектуальные программы, экскурсии, театрализованные постановки и праздничные утренники, прогулки, посещение кинотеатров и спортивных учреждений. Кроме этого, запланированы тематические и профилактические беседы. Все мероприятия направлены на сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, профилактику травматизма, формирование правил и привычек безопасного поведения, развитие духовного, нравственного и патриотического воспитания.-0-