Более 27,5 тыс. детей оздоровились за первую смену в лагерях Гомельской области

19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 27,5 тыс. детей оздоровились за первую смену в 738 лагерях различных типов в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения

По информации специалистов, в круглосуточных оздоровительных лагерях с пользой провели время свыше 4,7 тыс. детей (35,7% от плана оздоровления на летний период), еще 22,8 тыс. ребят отдохнули в лагерях с дневным пребыванием (69,5%).

Особое внимание уделено полезному досугу сиротам, оставшимся без попечения родителей, - оздоровление уже прошли 722 ребенка, а также детям-инвалидам - в лагерях летом побывали 285 ребят.

В первую смену в регионе функционировали 132 лагеря труда и отдыха, в том числе 19 круглосуточных. Всего набрались сил и потрудились в таких лагерях 2 тыс. 107 подростков. "При содействии комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома для учащихся созданы рабочие места с оплатой труда. Виды деятельности различные: благоустройство пришкольной территории, ремонт школьной мебели, изготовление стендов, сувениров, прополка сельскохозяйственных культур, работа в питомнике, уход за лесными культурами", - рассказали в областном управлении. Например, школьники Наровлянского района за пошив постельного белья, изготовление полок заработали до Br134, а 23 учащихся школ Буда-Кошелевского района на видовой прополке зерновых и картофеля в ОАО "Экспериментальная база "Пенчин" смогли получить по Br150.

Еще одно важное направление летней каникулярной кампании - организация досуга ребят, требующих повышенного педагогического внимания. Для предупреждения правонарушений среди подростков в области открывают межведомственные лагеря с участием РОЧС, РОВД, ОСВОД, БРСМ, погранотрядов, воинских частей и других организаций Так, в июне функционировал оборонно-спортивный палаточный лагерь "Легион" на базе специализированного лицея при университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям, районный межведомственный оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей "Подросток" при СШ №5 Рогачева. Всего же за первую смену в регионе оздоровились 923 подростка, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

В представительстве подчеркнули, что в области проводится постоянный профилактический мониторинг оздоровительных лагерей. Специальные рабочие группы следят за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического благополучия, противопожарной безопасности, норм питания. Рекомендации разнопрофильных специалистов собственниками оздоровительных лагерей выполняются незамедлительно.-0-