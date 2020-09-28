Более 280 гаджетов с синтезатором речи закупили для незрячих Витебской области

28 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в этом году закупили более 280 гаджетов с синтезатором речи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении социальной поддержки населения и стационарных учреждений комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Социальные работники сотрудничают со всеми общественными организациями, которые представляют людей с ограниченными возможностями. Для решения проблем инвалидов и консультаций по узким вопросам в регионе создана рабочая группа. "В этом году было закуплено 150 смартфонов, которые в порядке очередности выдаются людям с инвалидностью по зрению - свыше 50 человек получили телефоны с синтезатором речи. Кроме этого, 41 незрячий получил плееры, которые озвучивают литературу. 91 человеку передали часы с синтезатором речи. В этом году также было уделено внимание созданию безбарьерных условий в территориальных центрах социального обслуживания населения (ТЦСОН). Это таблички со шрифтом Брайля, тактильной плиткой и другими элементами", - отметили в управлении комитета.

В Витебской области отделения ТЦСОН посещают свыше 1,2 тыс. инвалидов. Всего в регионе проживают более 59 тыс. человек с ограниченными возможностями, из них около 5 тыс. незрячие.-0-