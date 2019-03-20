Более 3 тыс. деревьев и 29 тыс. кустарников было высажено во дворах Минска в 2018 году

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА. На благоустройство дворов Минска в 2018 году было направлено свыше Br50,6 млн. В частности, было высажено более 3 тыс. деревьев, 29 тыс. кустарников и 1,3 млн цветов, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора по благоустройству ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Валентина Барковская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благоустройство включает в себя содержание дворовых территорий, ремонт имеющихся и установку нового оборудования детских площадок, озеленение, создание цветников, ремонт наружных лестниц и пешеходных связей", - отметила Валентина Барковская.

Текущий ремонт был выполнен на 663 дворовых территориях. Отремонтировано 217 тыс кв.м усовершенствованных покрытий, в том числе 186 тыс. кв.м проездов. В десяти дворах был сделан капитальный ремонт с обустройством детских площадок.

Кроме того, было отремонтировано 228 наружных лестниц, 813 контейнерных площадок, благоустроено 62 газона, установлено 568 единиц детского игрового оборудования. В столичных дворах появились свыше 2,5 тыс. урн и малых архитектурных форм, более 900 скамеек, около 5 тыс. полусфер и сигнальных столбиков.-0-