16 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. многодетных семей Брестской области улучшат жилищные условия в этом году, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя облисполкома Вадим Ольшевский.

Для многодетных семей в регионе в прошлом году построена 2661 квартира при задании 2,1 тыс. Это один из лучших показателей по республике. При этом на улучшение жилищных условий были направлены 3077 семей. Таким образом, в ближайшее время новоселья ожидают еще 416 многодетных родителей. В текущем году для этой категории нуждающихся планируют построить 1,4 тыс. жилых помещений. Кроме того, принято решение о строительстве жилья и получении господдержки еще для 1,7 тыс. семей.

"Финансирование строительства жилья с господдержкой не уменьшается. Более того, в прошлом году область освоила дополнительные ресурсы по кредитованию: около Br62 млн - по указу №240 и около Br5 млн - по указу №13", - отметил Вадим Ольшевский.

Всего за прошлый год в Брестской области введено в эксплуатацию свыше 650 тыс. кв.м жилья. В том числе для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 403,7 тыс. кв.м, или 126% к плану. Задание по строительству домов с господдержкой перевыполнено почти на 50% - вместо плановых 218 тыс. кв.м новоселам сдали 317 тыс. кв.м жилых помещений. Почти половина общего объема квадратных метров (292,9 тыс. кв.м, или 45%) введена индивидуальными застройщиками.

"Задание на этот год пока верстается Советом Министров. Предварительно планируем построить 590 тыс. кв.м жилья. Вошли в новый год с разработанной проектной документацией. В области будет строиться 82 многоквартирных дома. В стадии строительства сейчас также находится примерно 1,7 млн. кв.м индивидуального жилья. Часть этого объема будет введена в текущем году. Основные объемы индивидуального строительства планируются в Ивановском, Кобринском, Пинском, Столинском, Каменецком и Малоритском районах", - дополнил заместитель председателя облисполкома.-0-