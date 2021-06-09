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09 июня 2021, 20:09

Более 3 тыс. ребят планируют трудоустроить в студотряды в Могилевской области

Фото "Вестник Могилева"
Фото "Вестник Могилева"

9 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. студентов планируют трудоустроить в студотряды в Могилевской области в этом году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил комиссар Могилевского областного штаба студенческих отрядов БРСМ Олег Бойко.

"На данный момент по Могилевской области у нас сформировано почти 40 отрядов, численность которых составляет 445 человек. Это строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, сервисные и производственные студенческие отряды, - рассказал Олег Бойко. - В этом году мы планируем трудоустроить более 3 тыс. человек. Мы возобновили практику выездных отрядов за рубеж. Уже выехал отряд из 23 человек для работы в парк-отеле "Восход" в Анапе (Россия). Это сервисный студенческий отряд из числа студентов УО "БГУТ" (бывший МГУП). Запланирована вторая смена на июль - тоже 23 человека. Также сейчас формируем строительные отряды для работы в РФ на объектах строительства дорог ООО "Мобильные кадры России". Планируем трудоустроить наших бойцов в составе сервисного отряда в детском санаторно-оздоровительном лагере "Морская волна" в Краснодарском крае".

Традиционно молодежь Могилевщины станет участником молодежного производственного трудового проекта "Атлант-2021". Уже сформировано три отряда, один из которых - студенты Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. "Студенты БГСХА в этом году впервые присоединятся к проекту. Будем помогать в строительстве социальных объектов в Островце, на строительных площадках, в сельхозорганизациях, детских оздоровительных лагерях, лесохозяйственных, коммунальных предприятиях области. Будем оказывать посильную помощь в составе сервисных и медицинских отрядов", - подчеркнул Олег Бойко.

Так, в Могилеве уже приступил к работе студенческий строительный отряд имени К.П.Орловского могилевского Архитектурно-строительного колледжа (АСК). Семь учащихся колледжа помогают Строительному тресту №17 - возводят частные жилые дома. Командир студенческого стройотряда Даниил Терешков рассказал, что на стройку его привела мечта. "Мне уже исполнилось 18 лет, я получил водительские права. Сейчас коплю деньги на машину. И работа в студотряде немного поможет мне в воплощении этой мечты, - рассказал Даниил Терешков. - Мы уже получили разряд каменщиков, сдали экзамены на квалификацию. У меня не было желания провести все лето, ничего не делая. А так у таких же ребят, как я, есть возможность заработать деньги, применить и закрепить на деле полученные знания. Наша работа здесь продлится до 30 июня, потом экзамены. Но я надеюсь, что после сессии у меня снова получится устроиться в стройотряд".

Как рассказала начальник штаба трудовых дел АСК Дайна Гринските, учащиеся колледжа активно принимают участие в строительных отрядах. "У нас с третьего курса учащиеся могут стать участниками строительного отряда. В мастерских колледжа ребята получили не только теоретические, но и практические навыки, квалификацию. И теперь под присмотром старших коллег применяют все это, - отметила начальник штаба трудовых дел. - Мы видим, что наши ребята востребованы в строительных организациях - везде нужны толковые люди с руками. И мы надеемся, что наш стройотряд будет работать до конца лета".

По словам первого секретаря горкома ОО "БРСМ" Сергея Чичова, на данный момент в Могилеве работает 13 студотрядов, в которые трудоустроены более 150 человек. "На ближайшее время у нас уже заключено около 40 договоров на трудоустройство 500 ребят. Мы планируем, что бойцами студотрядов в этом году станут около 1 тыс. человек. В прошлом году бойцов было меньше - сказалась пандемия. Однако сейчас ситуация стабилизировалась. Мы видим, что у наших студентов и учащихся такая форма летней занятости остается популярной", - отметил Сергей Чичов.-0-

Фото "Вестник Могилева"

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