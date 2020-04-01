Более 3 тыс. учащихся посетили экспресс-выставку "Музей в чемодане"

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. учащихся в Беларуси посетили экспресс-выставку "Музей в чемодане". Проект организован Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе музейных коммуникаций.

Проект стартовал в конце января. "Такая услуга была востребована в феврале-марте. Состоялось более 20 выездов в учреждения общего среднего образования столицы и Минской области. Более 3 тыс. учащихся уже ознакомились с выставкой", - рассказали в отделе музейных коммуникаций.

Экспресс-выставка рассчитана на 45 минут. "Научный сотрудник музея выезжает в учреждение образования с музейными экспонатами. В их числе - награды, предметы быта, военная археология, амуниция, обмундирование, фотографии, документы, оружие. Все они подбираются в зависимости от заказанной темы. Лекция строится в форме увлекательного рассказа, адаптированного под возраст аудитории, который сопровождается мультимедийным показом и демонстрацией предметов", - отметили в музее.

К слову, учащиеся могут все предметы рассмотреть, подержать в руках, сфотографироваться с ними, задать интересующие вопросы.-0-