Более 3 тыс. устройств отпугивания птиц установило "Минскэнерго"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиалы РУП "Минскэнерго" ежегодно проводят плановые работы по установке на опорах высоковольтных линий современных устройств отпугивания птиц (птицезащиты). За первый квартал уже выполнена половина годового плана, сообщили корреспонденту БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей РУП "Минскэнерго".

"В январе-марте установлено 3258 подобных устройств, что составляет 50% от годового плана, - сказали на предприятии. - Подобные установки позволяют обезопасить птиц от поражения электрическим током и одновременно предотвратить отключение электроэнергии путем коротких замыканий".

Нередко птицы, особенно крупные, становятся не только причинами отключения воздушных линий электропередачи, нарушая стабильность работы оборудования электрических сетей, но и гибнут сами от электротравм. Чтобы защитить птиц и оборудование, энергетики монтируют специальные "шипы" - пластиковые устройства на траверсах опор высоковольтных линий электропередачи, мешающие гнездоваться и даже садиться на опоры. Несмотря на угрожающий вид, "шипы" не опасны для пернатых. Птица, подлетая к опоре, просто не может приземлиться и вынуждена покинуть охранную зону.

Всего в текущем году планируется установить 6,5 тыс. установок птицезащиты.-0-