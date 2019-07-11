Более 30% госзаказа по поставке рапса выполнили хозяйства Гомельской области

11 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Гомельской области в счет госзаказа поставили 8,2 тыс. т зерна рапса, или 32,5% к заданию, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филиппович.

Аграрии региона должны поставить государству 25 тыс. т этой масличной культуры. Принимают рапс Речицкий комбинат хлебопродуктов и Гомельский жировой комбинат.

Сельхозпредприятия региона приступили и к сдаче зерна нового урожая в счет госзаказа. На заготовительные пункты поставлено 4 тыс.т зерна, или 3% от плана.

В лидерах по сдаче зерна хлеборобы Ельского (выполнено 28% от доведенного задания) и Лоевского (19%) районов. Посевные площади озимых и яровых зерновых культур в этих районах наиболее пострадали от длительного периода засухи, поэтому к уборке зерновых культур здесь приступили одними из первых.

Последние дни практически повсеместно по Гомельской области идут дожди, что вносит свои коррективы в ход уборочной кампании. Перед поставкой урожая в приемные пункты хозяйства вынуждены проводить дополнительную работу - досушку зерна для достижения необходимого уровня влажности.

Всего аграриям юго-восточного региона страны необходимо засыпать в республиканские закрома 118 тыс. т зерна, в том числе по 45 тыс. т пшеницы и ржи.-0-