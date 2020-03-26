Более 30 инвестпроектов в сфере торговли реализовали в Гомельской области с 2010 года

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 30 инвестиционных проектов в сфере торговли реализовали в Гомельской области с 2010 года, сообщил сегодня на заседании облисполкома начальник главного управления торговли и услуг Александр Качан, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 2010 года по настоящее время в области реализован 31 инвестиционный проект. В результате появились новые супер- и гипермаркеты, объекты общественного питания современного формата, на которых трудятся свыше 2 тыс. человек. Вложено более $80 млн инвестиций", - сказал Александр Качан.

В последние четыре года инфраструктура розничной торговли достаточно динамично развивалась. Открывались как крупные объекты, так и магазины шаговой доступности. "Сегодня сеть области представлена 16 111 объектами, из них 10 430 магазинов и павильонов с торговой площадью 897 тыс. кв.м. За этот период областная розница приросла на 4170 объектов", - уточнил Александр Качан.

Он обратил внимание, что при увеличении количества розничных объектов средний их размер уменьшается. "Уменьшение пока незначительное, но это свидетельствует о том, что идет опережающее развитие сети магазинов шаговой доступности небольших форматов. Это связано в первую очередь с появлением новых игроков - представителей малого бизнеса, предпринимателей, которые развиваются в сельской местности", - сказал начальник главного управления.

Активно в современных условиях расширяется интернет-торговля. За четыре года число интернет-магазинов, зарегистрированных в Гомельской области, возросло в два раза. На 1 января 2020-го их насчитывалось около 1 тыс.

Остаются в области популярными продажа и приобретение товаров на рынках и в торговых центрах, добавил начальник главного управления. По данным на начало года, на территории области работают 67 рынков на 12,4 тыс. мест и 91 торговый центр на 1,3 тыс. объектов. Уровень фактического использования мест на рынках области увеличился за четыре года почти на 10% и составляет 77,2%, что выше среднего республиканского значения.

Сеть общепита за четыре года пятилетки увеличилась в юго-восточном регионе на 73 объекта, 554 места.-0-