Более 30 команд примут участие в фестивале "Мартовский лев" в Могилеве

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 команд из Беларуси примут участие в Международном фестивале по интеллектуальным играм "Мартовский лев", который пройдет в Могилеве 3 и 4 апреля. Такая информация размещена на сайте Могилевского облисполкома, передает БЕЛТА.

В мероприятии примет участие 31 команда из Бобруйска, Витебска, Гомеля, Горок, Климовичей, Минска, Могилева, Солигорска, Орши и Шклова. Одновременно с белорусскими участниками будут играть 8 команд из России - из-за эпидемиологической ситуации в формате онлайн.

Как отметили организаторы, для реализации интеллектуального потенциала молодежи, популяризации интеллектуальных мероприятий, создания единого поля общения и взаимодействия, обмена опытом между командами интеллектуальных клубов России и Беларуси созданы все условия.

Откроет фестиваль "Своя игра" на спортивную тематику и "Эрудит-лото", а затем для интеллектуалов состоится медиа-игра. Брейн-ринг "Что? Где? Когда?" пройдет во второй день фестиваля.

Награждение победителей пройдет 4 апреля.-0-