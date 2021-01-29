Более $30 млрд иностранных инвестиций привлечено в Минск за пятилетку - Кухарев

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам минувшей пятилетки в Минске удалось добиться стабильного роста благосостояния граждан и заметного улучшения инвестиционного климата. Об этом заявил сегодня на региональном собрании делегатов VI Всебелорусского народного собрания от города председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Итогом пятилетки рост экспорта товаров и услуг - в 1,7 раза, реальной заработной платы - в 1,4 раза, доходов населения и пенсий - в 1,2 раза. Введено в эксплуатацию более 3 млн кв.м жилья. Выполнены показатели по розничному товарообороту. Удалось обеспечить стабильность на рынке труда, - сказал Владимир Кухарев. - На вновь созданные рабочие места трудоустроено более 130 тыс. человек. Средняя обеспеченность свободными рабочими местами - 22 вакансии на одного зарегистрированного безработного".

В городе созданы комфортные условия для проживания и обучения, занятий спортом и ведения бизнеса, реализации инвестиционных проектов, социальных и культурных программ.

"Благодаря проводимой работе по улучшению инвестиционного климата за прошедшую пятилетку организациями привлечено более $30 млрд иностранных инвестиций. В престижном международном рейтинге Минск занял десятое место в номинации лучший крупный европейский город будущего 2016-2017 годов по стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций, - продолжил Владимир Кухарев. - Инвестиционную привлекательность города доказывает также реализация таких значимых инвестпроектов, как торгово-развлекательный комплекс "Галерея Минск", комплекс жилой застройки "Маяк Минска", новые станции метрополитена и другие введенные в эксплуатацию объекты".

При этом даже в тяжелый 2020 год Минску удалось сохранить свои позиции, опередив по индексу качества жизни такие столицы, как Киев и Москва, добавил глава горисполкома.

В работе городского собрания приняли участие председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, помощник Президента - инспектор по городу Минску Александр Барсуков, руководители министерств, представители депутатского корпуса, исполнительной власти, общественных организаций, трудовых коллективов региона.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек. Минск представят 366 делегатов, в том числе 55 депутатов горсовета.-0-

Фото Оксаны Манчук