Более 30 многоэтажек планируют построить в новом микрорайоне Каменца

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В новом микрорайоне Каменца (Брестская область) планируют построить 32 многоквартирных дома, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Андрей Покало.

"В городе использованы практически все площадки для строительства многоквартирного жилья. Открываются перспективы перед Юго-Западным микрорайоном, где еще можно построить 32 пятиэтажки и социальные объекты. Там есть необходимая инженерно-транспортная инфраструктура. Но загвоздка в том, что земля не отведена под жилую застройку. Пока она сельскохозяйственного назначения. Мы обратились в облисполком за разрешением на изменение назначения земли. Заявка рассматривается", - отметил Андрей Покало.

По генеральному плану новый микрорайон расположится почти на 20 га. Ориентировочно его застройка займет 13 лет. Помимо жилья там планируется возвести ясли-сад и школу со стадионом, магазины, почту и другие бытовые объекты.

Также райцентр расширит свои площади включением земель индивидуальной застройки Комаровщины. Там под частные дома планируется выделить около 50 участков. Еще 33 площадки желающие смогут получить в агрогородке Каменюки.

В Каменецком районе в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий 1,2 тыс. человек, в том числе 231 многодетная семья. Из этих семей 55 смогут отметить новоселье уже в этом году.-0-